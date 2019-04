A chi strizza l’occhio Salvini quando parla di bambini confezionati

Domenica mattina Matteo Salvini era a Cantù (Como) per uno dei suoi tradizionali comizi. Ad un certo punto – riferisce il Fatto Quotidiano – il ministro dell’Interno ha fatto salire sul palco di Piazza Garibaldi un gruppo di bambini. Rigorosamente italiani perché anche i bambini sono utili alla propaganda: «è questa l’Italia cui stiamo lavorando, che i bambini nascano a Cantù e che non ci arrivino sui barconi dall’altra parte del mondo, già belli e confezionati».

La strategia di Salvini è chiara: prendersela con i più deboli

Per un attimo Salvini ha dimenticato di essere ministro e papà come amava ricordare fino a qualche mese fa quando chiudeva i porti ma ci teneva a ribadire che lui era uno con dei valori. Donne e bambini possono sbarcare, ha ripetuto spesso il titolare del Viminale per allontanare i sospetti di quelli che dicevano che la nuova politica di gestione dei flussi migratori era xenofoba e razzista e soprattutto poco rispettosa dei diritti dei più deboli. A dimostrazione della sua buona fede Salvini si era fatto immortalare mentre all’aeroporto di Pratica di Mare accoglieva i bambini che scappano dalla guerra, fatti arrivare con un ponte aereo. I suoi sostenitori però non avevano gradito la mossa.

Ecco quindi che Salvini torna all’antico: basta con i bambini venuti da fuori, pronti ad invaderci una volta adulti come se stessimo parlando di pulcini di Cuculo. Servono figli italiani, nati in Italia. Che significhi forse che se una donna straniera partorisce in Italia – e non magari su un barcone in mezzo al mare – il figlio sarà italiano? Probabilmente no, a meno che non dimostri di meritare la cittadinanza, come è successo con i ragazzini eroi che hanno aiutato i Carabinieri a salvare i compagni di classe presi in ostaggio da Ousseynou Sy a San Donato Milanese. Impossibile non leggere, nella polemichetta disumana di Salvini sui bambini “confezionati” anche un velato riferimento a quelli che comprano bambini confezionati all’estero per adottarli in Italia. Salvini non sta parlando delle coppie omosessuali ma il linguaggio e le parole d’ordine sono le tesse. Tutto si tiene nella propaganda dell’estrema destra.

Salvini e il complotto della sostituzione di popolo

«C’è una certa sinistra che sostiene che dato che c’è una crisi demografica in Italia c’è bisogno di immigrazione, ma io sono al governo per aiutare gli italiani a tornare a fare figli perché accogliere chi scappa dalla guerra è giusto, ma le sostituzioni di popoli con popoli non mi piacciono» ha spiegato poi ai giornalisti Salvini dimostrando di non aver capito nulla del problema demografico. Come già Beppe Grillo prima di lui il Segretario della Lega ritiene che sia “la sinistra” a dire che servono più immigrati. In realtà è questo report della Commissione Europea sull’invecchiamento della popolazione e il rapporto con le necessità della spesa pensionistica a spiegare come con l’attuale andamento demografico l’Europa avrebbe bisogno di 42 milioni di nuovi europei entro il 2020. Questo solo per sostenere la spesa per le pensioni (ed in Italia il governo di Salvini ha “regalato” alle giovani generazioni Quota 100). Anche se gli italiani si mettessero oggi a fare figli come dei matti i nuovi nati non saranno in grado di lavorare prima dei 16 anni di età. Oggi in Europa in media ci sono quattro persone in età di lavoro per ogni pensionato, nel 2050 ce ne saranno due. Questo gap può essere colmato anche grazie a nuovi italiani e nuovi e europei che decideranno di stabilirsi nel Vecchio Continente.

Ma questo non piace a Salvini che un paio di anni fa tuonava contro la sostituzione di popolo: «È in corso un tentativo di genocidio delle popolazioni che abitano l’Italia da qualche secolo e che qualcuno vorrebbe soppiantare con decine di migliaia di persone che arrivano da altre parti del Mondo». È la solita storia della bufala del Piano Kalergi che tanto piace ai sovranisti italiani e all’estrema destra europea. Dopo il massacro di Christchurch Salvini dovrebbe stare attento ad usare espressioni come sostituzione di popolo o a lanciare accuse contro i “bambini confezionati” che vogliono prende il posto dei nativi italici. Perché sono esattamente le stesse parole contenute nel manifesto di Brenton Tarrant, l’attentatore che ha ucciso cinquanta persone in Nuova Zelanda.

Perché Salvini è tornato ad utilizzare un argomento così controverso? Perché è uno dei pochi argomenti “efficaci” che gli sono rimasti. Perché la chiusura dei porti non ha affatto fermato gli sbarchi “fantasma”, che continuano senza sosta (da dicembre sono già sbarcate 6000 persone). La guerra alle ONG non sta producendo gli effetti sperati, anzi sta mettendo nei guai il governo. I rimpatri procedono lentamente e Salvini se ne è accorto. Tant’è che proprio Salvini ha iniziato a parlare di 90 mila “clandestini” da far tornare nei paesi d’origine quando fino a pochi mesi fa la Lega spaventava gli italiani parlando di un esercito di 500mila irregolari. Chissà se quando Salvini parla di bambini confezionati stava pensando ad Aylan Kurdi e delle centinaia di bambini “confezionati” morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo. Sappiamo già cosa diranno i patridioti: che è colpa dei genitori di quei bambini se muoiono. Ma è solo un modo per pulirsi la coscienza, perché arrivare a criminalizzare dei bambini, definendoli invasori “confezionati” rimane quello che è: disgustosa propaganda sulla pelle dei più deboli.

Leggi sull’argomento: Il consigliere di Casapound arrestato per violenza sessuale a Viterbo