La linea di successione dopo la regina Elisabetta II: il primo è il figlio Carlo, principe del Galles

L’attuale regina del Regno Unito, Elisabetta II, è succeduta al padre Giorgio VI, morto il 6 febbraio 1952. La regina Elisabetta II aveva venticinque anni quando diventò Regina e ad oggi il suo è il regno più lungo della storia britannica: 70 anni. L’attuale sovrana è infatti l’unica ad aver raggiunto il giubileo di platino, cioè a celebrare i 70 anni di regno. Prima di lei, il primato era detenuto dalla sua trisavola, la regina Vittoria, la quale ha regnato per 63 anni.

La linea di successione dopo la regina Elisabetta II

La linea di successione al trono britannico è regolata dall’Act of Settlement del 1701 e dalla Succession to the Crown Act del 2013. Il giorno successivo alla morte della regina, il Consiglio di successione proclama il nuovo monarca alla presenza del primo ministro e dei ministri più importanti, non sono previsti altri passaggi formali immediati. A seguito della cerimonia di proclamazione, il nuovo sovrano si riunirà con i ministri.

Il primo nella linea di successione della regina Elisabetta II è il primogenito Carlo, nato nel 1948 e attuale principe del Galles. Il principe Carlo però non gode della stessa popolarità della madre, anche a causa della sua vita privata che lo ha reso inviso a molti cittadini. C’è da aggiungere che, in generale, la famiglia reale ha dovuto spesso difendere la propria reputazione da vari scandali e pettegolezzi, legati perlopiù alle vite private dei singoli membri. Uno degli ultimi episodi che ha scosso la famiglia reale è stata l’intervista rilasciata dal principe Harry e sua moglie Meghan Markle a Oprah Winfrey, durante la quale i coniugi hanno descritto la famiglia reale sottolineando il bigottismo e soprattutto il razzismo di alcuni membri che avrebbe spinto i coniugi a lasciare il Regno Unito. Complice della poca stima di cui gode il principe Carlo nel regno unito potrebbe essere anche la serie tv The crown che ha raccontato alcuni degli aspetti più critici della famiglia reale, come il rapporto della regina Elisabetta II con sua sorella Margaret e poi con Diana Spencer, ex moglie di Carlo morta in un incidente nel 1997.

Il secondo in linea di successione è il principe William, primogenito di Carlo e Diana Spencer. A seguire, nella linea di successione ci sono i figli avuti insieme a Kate Middleton: George, Charlotte e Louis sarebbero rispettivamente terzo, quarta e quinto in linea di successione.