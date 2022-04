La storia dell’immagine dell’incendio vicino al Cremlino oggi (che non lo era)

Nella giornata di oggi, mercoledì 27 aprile, sui principali social network è iniziata a circolare un’immagine che mostrerebbe un incendio scoppiato oggi a Mosca, non distante dal Cremlino. Quella fotografia è accompagnata dalla descrizione: “Ancora non arrivano conferme dalla Russia”. Questa, però, è l’unica informazione corretta inserita all’interno di quel post: infatti, al momento non sappiamo se nella capitale russa sia scoppiato un incendio. Quello che sappiamo, però, è che le immagini utilizzate per lanciare questa presunta notizia non sono attuali. Anzi, sono molto datate.

Moscow is on fire. Smoke footage in the center of Moscow is published on social networks. There is no information about this in the Russian media yet. pic.twitter.com/YifrgdnXI2 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) April 27, 2022

Incendio Mosca vicino al Cremlino, la foto virale è del 2017

“Mosca è in fiamme. I filmati di fumo nel centro di Mosca vengono pubblicati sui social network. Non ci sono ancora informazioni su questo nei media russi”, recita uno dei tanti post in cui è allegata la stessa fotografia che mostra in primo piano uno dei lati del Cremlino e sullo sfondo quella colonna di fumo simbolo del presunto incendio a Mosca. Ed è proprio su quell’immagine che ci soffermiamo. Nel tentativo di avere una risposta sulla veridicità della notizia, ci siamo imbattuti in quella fotografia che non è per nulla attuale.

La troviamo, infatti, come reperto online a corredo di alcuni articoli che parlavano di un incendio Mosca (vicino al Cremlino) avvenuto all’inizio del mese di maggio del 2017, quasi cinque anni fa. Inoltre, utilizzando il motore di ricerca di Google, troviamo molti altri organi di informazione russi utilizzare quella stessa immagine (frammento di un video) per parlare proprio di quel rogo. Quella foto, dunque, è la testimonianza di un incendio scoppiato a Mosca il 5 maggio di cinque anni fa, quando un rogo scoppiò all’interno di un’abitazione disabitata (al 19 di Lubyansky Proyezd, come riportava Interfax all’epoca dei fatti) nei pressi del centro della capitale russa. E già in passato, sui social network, era stata utilizzata per parlare di altri presunti incendi.