Come scegliere i migliori quartieri di Roma se ci si vuole trasferire per lavoro

Roma è la Capitale d’Italia, ma soprattutto una città multiculturale sede di numerose aziende: per questo motivo sempre più persone preferiscono trasferirsi qui per trovare lavoro o per dare una nuova svolta alla propria carriera.

Trovare casa a Roma e scegliere una soluzione in linea con le proprie esigenze non è semplice ed è importante anche sapere alcune cose, come, ad esempio, quali sono le migliori zone dove abitare se ci si trasferisce per motivi di lavoro.

Stanze in affitto o appartamento?

Il costo dell’affitto, insieme a quello delle utenze, è sicuramente una delle maggiori spese che bisogna affrontare quando si è in una nuova città. Quindi, è bene valutare l’alloggio migliore, sia in termini di costi che di posizione rispetto al luogo di lavoro. Questo, infatti, permetterà di risparmiare soldi e tempo per gli spostamenti.

Se si è indecisi nello scegliere tra un appartamento o una delle stanze in affitto a Roma da condividere con altri studenti o lavoratori, è bene sapere che mentre nel primo caso si avrà maggiore privacy e comodità, con la seconda soluzione si potrà ottenere un risparmio notevole. Infatti, le stanze in affitto a Roma sono molto apprezzate soprattutto da chi è da poco in città, sta cercando un nuovo lavoro o alle prese con le prime esperienze lavorative.

Prima di scegliere l’alloggio, è bene tener presente quali sono le proprie esigenze. Potrebbe essere utile, ad esempio, fare una lista di quelle che sono le principali necessità e quali invece sono degli aspetti secondari, così da evitare di perdere tempo con proposte poco interessanti. Ad esempio, si può decidere di mettere come priorità la vicinanza al luogo di lavoro, la presenza di negozi e servizi nei dintorni o della fermata del bus o della metro nei pressi.

Quali sono i quartieri migliori di Roma dove vivere

Il centro storico di Roma è sicuramente un posto interessante e suggestivo in cui alloggiare. Qui, però, i prezzi potrebbero essere molto alti e muoversi con i mezzi non è sempre agevole. Per questo motivo, alloggiare nella zona centrale di Roma è consigliato se si lavora nelle vicinanze, se si svolge un lavoro da casa o se ci si reca solo pochi giorni in ufficio. Tuttavia, si potrà godere di un ambiente sempre vivace e dinamico e avere tutto a portata di mano.

In alternativa, il quartiere Monti è un’ottima soluzione sia se si lavora in zona, sia se si deve prendere spesso il treno, dato che si trova a pochi passi dalla stazione Termini, raggiungibile in circa 10-15 minuti a piedi, e dalla linea metropolitana Cavour. Qui, inoltre, il Colosseo e le altre principali attrazioni sono davvero vicine.

Se invece si è giovani e non si vuole rinunciare a un po’ di divertimento serale, allora si possono valutare anche zone come il Pigneto o San Lorenzo, ovvero quelli che sono ritenuti i quartieri più dinamici, dove si organizzano spesso varie iniziative culturali e di svago, come concerti, mostre e spettacoli.

Le zone di Prati, Parioli o Monteverde sono sicuramente ottime scelte dato che qui si trovano bellissimi appartamenti, ville indipendenti e soluzioni con giardino. Tuttavia, si può alloggiare in questi quartieri solo se si ha un buon stipendio, perché i prezzi per l’affitto sono decisamente tra i più elevati della Capitale.

Invece, se non si ha un budget molto ampio e si vuole risparmiare sul prezzo dell’alloggio, allora basta allontanarsi un po’ dal centro per vivere nei quartieri Garbatella e Ostiense, situati nelle zone periferiche, ma comunque ben collegati al centro con i mezzi pubblici.

In ogni caso, sia che si scelga un quartiere centrale, sia uno periferico, è consigliato sottoscrivere un abbonamento per spostarsi con i mezzi pubblici per usufruire di tariffe vantaggiose.