Sondaggi politici: cresce Fratelli d’Italia, scende il PD e sale il Terzo Polo

La situazione nella fotografia degli ultimi rilevamenti prima del silenzio elettorale che, almeno per quel che riguarda i sondaggi, scatterà alla fine della settimana in corso

Ultima settimana di rilevazioni e pubblicazioni di dati (secondo quanto disposto dall’AgCom). E la fotografia che emerge dai sondaggi politici oggi rappresenta la miglior espressione – o almeno quella più consolidata – delle intenzioni di voto degli italiani in vista delle elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. I numeri confermano Fratelli d’Italia in testa che, rispetto alla scorsa settimana, continua a guadagnare terreno sul Partito Democratico (in calo) e rappresenta la forza trainante della coalizione di centrodestra che dovrebbe ottenere una maggioranza schiacciante sia alla Camera che al Senato, sia per quel che riguarda i seggi con il proporzionale che per quelli uninominali.

Sondaggi politici oggi, le ultime rilevazioni del 6 settembre 2022

La fotografia scattata dai sondaggi politici oggi realizzati da SWG per il Tg di La7 conferma, con una piccola variazione nei numeri, quanto già immortalato dalla rilevazione pubblicata nella giornata di lunedì da YouTrend per SkyTg24. Fratelli d’Italia aumenta il suo vantaggio, guadagnando 1 punto rispetto alla scorsa settimana. Il Partito Democratico di Enrico Letta, invece, perde lo 0,9% e ora – stando alle interviste effettuate da SWG – la distanza dal partito di Giorgia Meloni è di 4,4 punti percentuali. Il guadagno netto della coalizione di centrodestra rispetto a quella di centrosinistra (che ha visto salire i consensi per Verdi/Sinistra Italiana, +Europa e Impegno Civico) è, però, inferiore rispetto a queste cifre.

Il calo di Lega e Forza Italia, infatti, porta il centrodestra al 46,1% dei consensi (sempre nelle intenzioni di voto che non tengono conto della suddivisione tra seggi con il proporzionale e quelli uninominali. E nelle ultime settimane ha rialzato la testa il MoVimento 5 Stelle (ora all’11,9%), così come prosegue la crescita del Terzo Polo composto da Italia Viva e Azione (ora al 7,2%).

La situazione dei sondaggi politici oggi di SWG è simile a quella prospettata da Tecnè. In testa, infatti, c’è sempre Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni (con il 24,8%), mentre il Partito Democratico non supera il 22% nelle intenzioni di voto (si valuta, in questa rilevazione, solo il sistema proporzionale alla Camera dei deputati).

Le maggiori distonie tra le due rilevazioni sono nei numeri che otterrebbe Forza Italia (qui al 10,4%), Terzo Polo (6,1%) e Italexit di Paragone (secondo SWG un pelo sopra la soglia di sbarramento del 3%, mentre per Tecnè è abbondantemente sotto. E la situazione evidenziata da queste intenzioni di voto, offrirebbe questa stima (sempre per quel che riguarda la Camera dei deputati).

Il centrodestra, dunque, avrebbe una maggioranza nettissima a Montecitorio e, secondo le stime (ma qui sono più variabili), anche al Senato potrebbe riproporsi la stessa situazione.