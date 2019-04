I “90mila clandestini” dimostrano che Salvini vi sta coglionando

No, ma voi – per carità – continuate pure a idolatrarlo. Dovete continuare perché questo è il destino di quelli come voi: trovare un idolo a cui baciare i piedi, non idee politiche da seguire. E dovete baciarglieli pure quando diventa palese che vi sta coglionando. Perché ieri Salvini ha detto che in Italia non c’è nessuna emergenza clandestini perché “gli immigrati irregolari in Italia sono al massimo novantamila”.

Ovvero, non sono i cinquecento o seicentomila che ha contato in questi anni di campagna elettorale permanente per farvi credere che i problemi del Belpaese derivassero da qualche poveraccio che ruba nei cassonetti, non da chi si fotte 49 milioni di euro fischiettando e dai cialtroni e incapaci che gli consentono, dopo questo bel gesto, di fare il ministro dell’Interno.

I clandestini sono 90mila, dice Salvini. Ovvero non sono i cinquecentomila che ha fatto mettere nel contratto di governo. Quindi una “efficace politica dei rimpatri” non è più “indifferibile e prioritaria”, scopre il Capitano mentre la sua politica dei rimpatri si è rivelata un bluff. L’ennesimo di una traiettoria politica che da anni mira a dire di sì a ogni scemo che gli chieda qualcosa, basta che abbia molti followers, e poi dimenticarsi di tutto alla prima occasione utile.

Salvini ha fatto proprio questo con i noeuro. Prima è andato in giro con le magliette “Basta Euro” e ha sponsorizzato campagne per l’uscita dalla moneta unica. Alla prima occasione in cui l’Europa ha fatto “Bu“, si è precipitato a dire che rispetterà i vincoli europei. Adesso, in occasione dell’inaugurazione della campagna delle europee, ha detto che vuole cambiare Bruxelles dal di dentro, come un Renzi qualsiasi. Non è la prima volta né l’ultima che Salvini ammetterà pubblicamente di avervi coglionato dopo averlo fatto. Ma voi continuate a credergli, mi raccomando.

