È bastata una semplice ricerca su Google per appurare che lo scatto che vede in primo piano un astronauta e alle sue spalle l’intera Europa vista dall’alto non è un “selfie di Samantha Cristoforetti”, come spacciato su diverse testate, ma un fotomontaggio di dieci anni fa. L’istantanea è stata scattata effettivamente dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove Cristoforetti si trova in questo momento nell’ambito della missione “Minerva”, ma l’astronauta che si vede in primo piano è il giapponese Aki Hoshide, scontornato ed “incollato” in quella che è diventata una splendida cartolina.

Il Mattino, il Gazzettino e Leggo pubblicano una foto falsa attribuendola a Samantha Cristoforetti. La bufala è firmata @NDainelli https://t.co/zxyGmcApao pic.twitter.com/hJE775Kqa3 — Paolo Attivissimo (@disinformatico) July 26, 2022

La vera storia del selfie “fake” dallo spazio di Samantha Cristoforetti

A sottolineare l’errore di chi ha riportato la notizia Paolo Attivissimo sul suo blog: “Il fotomontaggio ha le luci completamente sbagliate: l’astronauta è illuminato a giorno, ma dietro la Terra è vista di notte. Da dove arriverebbe la luce che illumina l’astronauta? E cosa sarebbe quel grande oggetto bianco squadrato che si vede riflesso nella visiera? Oltretutto il fotomontaggio mostra una tuta spaziale americana, mentre Samantha Cristoforetti è uscita nello spazio il 21 luglio scorso usando una tuta russa, che è completamente differente. E l’inquadratura della Terra è decisamente troppo ampia per essere presa dalla quota della Stazione Spaziale Internazionale, dove si trova ora Samantha, a 400 km di quota”.

Bello il #selfie di #SamanthaCristoforetti che sta girando sui social vero? Peccato che è un fake. Il selfie è dell’astronauta giapponese Aki Hoshide del 2012 a cui è stato aggiunto lo sfondo di una foto scattata dalla ISS #AstroSamantha pic.twitter.com/olPuuseGp5 — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) July 25, 2022



Come fa notare Giornalettismo, Samantha Cristoforetti, tra le tante cose, è anche molto attiva su TikTok e fosse stata protagonista di uno scatto mozzafiato come quello circolato sui social lo avrebbe sicuramente condiviso con i suoi follower.