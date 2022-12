Gf Vip, bufera su Dana Saber: "Amo Putin, è il mio uomo ideale" | VIDEO

La modella marocchina Dana Saber, entrata nella casa del Gf Vip proprio nel corso dell’ultima puntata del reality, è stata travolta da un polverone di polemiche per alcune discutibili affermazioni fatte in merito al presidente russo Vladimir Putin. Nota per essere stata paparazzata mentre si scambiava un bacio con Dayane Mello, Saber, 29 anni, è entrata nella casa col chiaro scopo di scombinare le dinamiche tra gli inquilini, ma ha finito per far storcere il naso a più di qualche telespettatore dichiarando che il capo del Cremlino sia “il suo uomo ideale”.

Dana “Io amo Putin”. Sinceramente è una vergogna dire questo, con tutto ciò che ha fatto e sta facendo in terra ucraina. Meritevole di squalifica. GF quindi che facciamo? o squalifichiamo solo quando bisogna ripulirci l’immagine? #gfvip #gintonic pic.twitter.com/vZnFGOLHef — Har✨ (@is16__) December 22, 2022

Gf Vip, Dana Saber: “Putin è il mio uomo ideale”. E il web si divide

Le dichiarazioni di Dana Saber sono arrivate durante una conversazione con Sarah Altobello e Attilio Romita, con quest’ultimo che raccontava di come la sua esperienza da inviato gli abbia permesso di conoscere personalità del calibro di Obama e Bush. A quel punto, Dana è entrata a gamba tesa nella conversazione e ha detto: “Putin è il mio preferito! Io lo amo! Se mi chiedi chi è il mio uomo ideale, dico lui!”. Altobello, che in un primo momento non aveva capito a chi Dana si riferisse, quando ha realizzato che si trattava del presidente russo è apparsa visibilmente in imbarazzo.

Romita, da parte sua, ha glissato sull’affermazione della modella marocchina continuando a parlare della sua esperienza con gli ex presidenti. Ma Dana, convinta che il giornalista raccontasse di Putin, ha continuato: “Com’è lui? Raccontami, io lo amo, è lui il mio uomo”.

Inutile a dirsi, il video delle affermazioni di Dana Saber su Putin è diventato immediatamente virale sui social, che non hanno risparmiato dure critiche alla modella 29enne. Molti, adesso, invocano la squalifica della concorrente appena entrata, con alcuni che considerano le sue parole “molto più gravi della bestemmia di Fogli, visto quello che Putin sta facendo in Ucraina”. Altri, invece, hanno difeso Dana sottolineando che i suoi apprezzamenti fossero per l’aspetto fisico di Putin, non per le sue idee politiche. Quel che è certo è che durante la prossima puntata del Gf Vip Signorini non mancherà di commentare assieme agli altri le discusse uscite della modella marocchina.