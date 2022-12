La risposta epica di Greta Thunberg alle provocazioni dell'ex kickboxer Andrew Tate

Era stato bannato per cinque anni dalla vecchia “gestione” Twitter a causa delle sua condivisioni compulsive di contenuti offensivi e misogini. Poi, con l’arrivo di Elon Musk alla guida del social, è arrivata la “grazia” ed Andrew Tate – ex campione di kick boxing – è tornato in pompa magna a far sentire la sua voce, sempre in linea con quei pensieri che provocarono la sua sospensione (anche su Youtube). Poi, qualche giorno dopo il suo ritorno, ha provato a provocare l’attivista svedese per il clima Greta Thunberg, ma la risposta della giovane è stata pressoché perfetta.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg

Nella giornata di martedì 27 dicembre, infatti, Andrew Tate ha pubblicato sul suo profilo Twitter una sua foto mentre era impegnato nel fare rifornimento a una delle auto di lusso presenti nel suo garage: una Bugatti. L’immagine era accompagnata da questo commento:

Il tutto introdotto da un sarcastico e provocatorio saluto: “Ciao Greta Thunberg”. Con tanto di tag al profilo dell’attivista. Ma la giovane svedese ha risposto per le rime a tutto ciò, inviando all’ex kickboxer un indirizzo e-mail alquanto curioso:

La traduzione di quell’indirizzo e-mail (inesistente)? “Complessodapenepiccolo@fattiunavita.com”. Poche parole, con un concetto chiarissimo per rispedire al mittente la sua provocazione. Un colpo basso che ha provocato la reazione incomprensibile di Andrew Tate che ha provato a usare l’ironia per replicare all’attivista.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg

The world was curious.

And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf

— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022