Sondaggi politici oggi: per i giovani il leader più amato è Conte, il partito più votato il Pd

Continua il testa a testa tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico per il primato: i meloniani si confermano al 24,1% con i dem (in crescita) ad inseguire al 22,7%. Questa è la fotografia immortalata da un sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24 e diffuso oggi sul canale all news in vista delle elezioni del 25 settembre.

Stando ad esso, la coalizione di Centrodestra si conferma in crescita raggiungendo il 48,5% delle preferenze grazie all’avanzamento della Lega (13,8%) e di Forza Italia (8,7%). Tendenza contraria per il Centrosinistra, che arretra al 29,5%. Anche il Movimento 5 Stelle cresce rispetto al sondaggio precedente (con un 11,1% a fronte del precedente 10,6%), mentre il Terzo Polo (Azione/Italia Viva) è fermo al 5,3%. Gli alleati del Pd Sinistra italiana/Europa Verde calano invece al 3,2% (3,9% nel sondaggio precedente).

Oltre alle intenzioni di voto, i sondaggi oggi 29 agosto si sono concentrati soprattutto sui giovani (under-35) e mostrano che soltanto l’8% degli italiani ritiene che la politica si occupi abbastanza di loro. Tra le proposte di questa campagna elettorale più apprezzate dai ragazzi figurano l’istruzione gratuita universale (34%), l’obbligo di retribuizione per gli stage (33%) e le facilitazioni per il voto dei fuorisede (11%). I temi più sentiti dai giovani sono il lavoro, l’istruzione e il clima, così come quello dei diritti civili (29%). Il Pd rimane il partito di riferimento dei ragazzi (12%), mentre per gli over-35 il più rappresentativo è Fratelli d’Italia (15%).

Sondaggi politici oggi 29 agosto: per chi votano i giovani

Tra i leader più apprezzati dai ragazzi figura il presidente del M5S Giuseppe Conte (42%), molto meno amati i leader di Centrodestra (26% Meloni, 20% Salvini, 19% Berlusconi). Il segretario dem Enrico Letta ottiene il 27% delle preferenze, mentre il partito più sbilanciato a livello identitario verso i giovani rimane +Europa (7%). Se lo “stacco” generale della coalizione di Centrodestra da quella di Centrosinistra è dato al 19%, per i giovani tale valore cala al 9,2%, grazie alla crescita di Europa Verde/Sinistra Italiana (5%) e al calo di Forza Italia (5,1%). Forte tra i ragazzi anche il M5S al 13,8% rispetto all’11,1% dei più grandi. In generale, i tre partiti più apprezzati dagli under-35 sono Pd (23,9%), FdI (22,4%) e Lega (14,6%).

Ad emergere dal sondaggio, comunque, è soprattutto un clima di sfiducia generale, che avvolge tutti i leader politici, compresa l’apprezzatissima Giorgia Meloni, in discesa al 35% di fiducia a fronte di un 58% di poca o nessuna fiducia. Il 55% degli italiani prova rabbia nei confronti della politica, mentre ad essere apprezzati sono soprattutto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (58%), il Premier dimissionario Mario Draghi (54%) e l’attuale Governo in carica (59%).