Perché dobbiamo preoccuparci se sui social tutti parlano di Jennifer Lopez senza aver capito niente

Houston, abbiamo un problema. Manca poco più di un mese alle elezioni Politiche in Italia e proprio nel nostro Paese, in queste ore, si sta dibattendo sulla fine del matrimonio (appena celebrato nel mese di luglio) tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Una storia d’amore, un ritorno d’amore che aveva già provocato grandissimo interesse mediatico che ora si sta riflettendo su questa presunta rottura a poche settimane dalle nozze. E perché è un problema per l’Italia? Perché si tratta di un clamoroso malinteso social nato esclusivamente sulle piattaforme italiane. Insomma, tutto colpa di una clamorosa confusione. Non un bel viatico in vista del voto del 25 settembre.

Jennifer Lopez Ben Affleck, la bufala del divorzio corre sui social italiani

Questa mattina, sul Twitter italiano, è in tendenza proprio il nome della cantante newyorkese. La maggior parte degli utenti italiani (perché la maggior parte dei tweet è in lingua italiana) dà per sicura la notizia della fine del matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Questi sono solamente una parte della miriade di tweet che parlano della fine repentina di questa storia d’amore. Peccato che si tratti di un falso. Tutto nasce da alcune dichiarazioni rilasciate da una persona molto vicina alla coppia ai media americani. Perché i due, per motivi di lavoro, dopo la luna di miele e alcuni viaggi tra le città d’Europa si è temporaneamente “separata”.

Ben Affleck è tornato negli Stati Uniti per lavorare a un nuovo progetto cinematografico, sua moglie Jennifer Lopez – che dopo il matrimonio ha deciso di “cambiare il suo nome” in Jennifer Lynn Affleck – è rimasta per qualche altro giorno in Europa (prima a Capri, dove si è anche esibita, e poi a Parigi). È bastato tutto questo per dare il via a una macchina di fake news sulla fine di questo matrimonio. Ma lo stesso insider, molto vicino alla coppia, aveva spiegato cose ben diverse:

“L’unica cosa che rende la loro relazione così unica è che conoscono più di chiunque altro le richieste che derivano dal fare quello che fanno. Credono che passare del tempo separati li renda più forti. Capiscono perfettamente che ci saranno momento in cui non potranno stare sempre insieme”.

Insomma, parole travisate. La coppia appena rinata e convolata a nozze esiste e resiste. Eppure, secondo i social italiani, i due si sarebbero già separati. E quella che può sembrare un’inezia o una facezia è, invece, molto preoccupante. Perché il prossimo 25 settembre in Italia si vota per il nuovo Parlamento che darà vita a un nuovo governo. Credere a qualsiasi cosa messa in circolo da chi ha frainteso una notizia banale come questo gossip non è certamente un fattore da sottovalutare in vista del voto.

(Foto IPP/Daniele Cifalà)