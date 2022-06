Burioni non ha mai detto che il “vaccino contro il Covid non serve” | VIDEO

Ci sono frasi mai pronunciate e altre udite solamente dalla fantasia di chi cerca di mettere in bocca parole mai dette. È il caso dell’ultimo intervento – nel corso dell’ultima puntata stagionale di “Che Tempo che Fa” – di Roberto Burioni nella trasmissione di Fabio Fazio. L’immunologo stava parlando del vaiolo delle scimmie, cercando di allentare le tensioni e le preoccupazioni sottolineando come, per questa malattia, ci sia già un vaccino esistente. E il parallelismo non poteva che virare il pensiero su quanto accaduto con il Covid. E per spiegare tutto ciò, l’esperto ha detto quanto contenuto in questo video.

Ripostiamo questo video perché riascoltandolo con attenzione si può sentire la frase pronunciata da @RobertoBurioni: “Non è il covid, contro il quale il vaccino NON CE L’AVEVAMO” Buona serata. https://t.co/G8sGy4xi2a pic.twitter.com/Lt0iX52nsX — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) June 1, 2022

Burioni “vaccino Covid non serve”, una frase mai pronunciata

“Il vaiolo delle scimmie è un virus che conosciamo da tanti anni. L’evoluzione è quella che avevamo detto, i casi non sono ancora tanti. Se mai dovessero aumentare nella popolazione, dobbiamo tenere alta la guardia. Ma abbiamo un vaccino estremamente efficace. Quindi non è il Covid, contro il quale il vaccino non c’era”. Sì, le ultime parole “non c’era” sono un po’ coperte. Ma anche leggendo il labiale di Burioni appare evidente come il medico non abbia sicuramente pronunciato le parole “non serve”.

E, infatti, a più riprese lo stesso Burioni è dovuto intervenire via social per spegnere questa ennesima bufala che si stava alimentando nei suoi confronti. Come sostenuto, erroneamente, da Maddalena Loy che da sempre diffonde informazioni molto care al mondo no vax.

“Non è il COVID contro il quale un vaccino NON L’AVEVAMO” — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) June 3, 2022

E altra disinformazione è stata fatta anche da Nicola Porro che sul suo sito ha pubblicato un articolo con un lancio emblematico: “ Colpo di scena da Fazio. Burioni parla dei vaccini covid e gli sfugge una frase strana… (VIDEO)”. Acchiappaclick anche nel titolo, in cui si cita parte di quella frase senza inserire la parte finale che smentisce queste ambigue e ammiccanti narrazioni. E anche in questo caso, l’immunologo è intervenuto.

Caro @NicolaPorro , io ho per lei perpetua gratitudine e simpatia (non scherzo e lo sa) e accetto anche, essendo un personaggio pubblico, le sue critiche feroci ma qui ho detto “Non è il COVID contro il quale un vaccino NON L’AVEVAMO” — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) June 3, 2022

Perché, nonostante questo articolo infarcito di cose false, il medico critica quanto pubblicato ma ringrazia Porro? Perché, come spiegato in altri tweet, il giornalista fu il primo – nel 2016 – a dargli la possibilità di parlare di vaccini all’interno della sua trasmissione. Ma ribadisce, come ovvio, di aver pronunciato frasi ben diverse da quelle pubblicate per solleticare le pance dei no vax.