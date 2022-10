"Che me faccio comandà da lei?", Claudio Lotito pronto a lasciare Forza Italia (per entrare in Fratelli d'Italia)

C’è una figura che ha diviso il centrodestra e anche dopo esser uscito dall’elenco del totoministri continua a provocare del disagio all’interno di Forza Italia. Il nome è quello di Licia Ronzulli che per molti giorni è stata in lizza – per volontà di Silvio Berlusconi – per un posto nel Consiglio dei Ministri. Passata la buriana, però, l’ex Cavaliere ha deciso di nominarla come capogruppo del suo partito al Senato. Una scelta che ha provocato un effetto domino che, ben presto, potrebbe portare ad alcuni addii eccellenti, tra cui quello del neo-eletto a Palazzo Madama Claudio Lotito.

Lotito pronto a lasciare Forza Italia per approdare da Giorgia Meloni

Come riportano diversi quotidiani, tra cui La Repubblica, Il Messaggero e Libero, l’imprenditore e Presidente della Lazio si sarebbe sfogato con alcuni colleghi senatori in merito alla nomina di Licia Ronzulli a capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama. E lo avrebbe fatto in modo colorito, secondo i suoi standard dialettici:

“‘Che me faccio comandà da lei? Nun esiste”.

Una minaccia che potrebbe avere già un porto sicuro per il suo approdo. Come confermato questa mattina da Gianfranco Micciché (Forza Italia) a La Stampa:

“Fratelli d’Italia cercherà di prendersi uno ad uno i parlamentari azzurri per ammazzare definitivamente Berlusconi. È assolutamente normale che i leader vogliano delle sentinelle nel CdM. Se Licia ha un ruolo così importante nel partito vuol dire che può averlo anche nel governo. Forza Italia valuti appoggio esterno”.

E di questo si parlerà nell’incontro di oggi tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni nella sede di FdI di via della Scrofa. Perché Lotito che veleggia verso Fratelli d’Italia potrebbe non essere l’unico addio. Si parla, infatti, di decisione di addio imminente anche da parte di Claudio Fazzone (che potrebbe trovare in Italia Viva la sua ancora parlamentare) e addirittura di Maria Elisabetta Alberti Casellati.

