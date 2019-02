La puzza del disastro AMA che Virginia Raggi non può nascondere

Chi ride quando le cose vanno male ha già trovato qualcuno a cui dare la colpa, dice la legge di Jones. E quindi non stupisce che i consiglieri M5S di Roma Capitale ieri abbiano dato il là alla loro gioia fatta di frizzi e lazzi per l’addio di Pinuccia Montanari all’assessorato all’Ambiente, anche se la situazione di emergenza continuata dei rifiuti della Capitale, la monnezza e i topi dovrebbero consigliare loro un profilo basso.

Come procede l’impresa M5S di mandare a ramengo la raccolta rifiuti a Roma

Invece il M5S festeggia mentre Roma brucia, come un novello Nerone e mentre Lorenzo Bagnacani, fedelissimo di Montanari, almeno per il momento resterà al suo posto intenzionato eventualmente a farsi revocare l’incarico dal socio unico, il Comune di Roma. «Ma revocarli significherebbe sfiduciare il cda che gode ancora della nostra fiducia», fanno sapere da Palazzo Senatorio. E soprattutto sarà difficile trovare un altro amministratore disposto a fare il bilancio AMA come lo vuole Gianni Lemmetti, ovvero con la certificazione della perdita sui servizi cimiteriali che il Campidoglio non vuole riconoscere alla municipalizzata.

Tra le “varie ed eventuali” della delibera che ha bocciato i conti del 2017, il Campidoglio annuncia infatti anche una due diligence sulla «riconciliazione delle partite relative ai servizi cimiteriali» (il nodo del contendere che vale circa 18 milioni di euro) e un gruppo di lavoro congiunto «propedeutico a una preventiva risoluzione delle eventuali criticità riferite al bilancio 2018» di prossima stesura. Il punto però è che se Bagnacani non presenta le dimissioni allora toccherà salutarlo e poi fornire spiegazioni sull’ennesimo cambio di governance in AMA di questi anni.

Spiega oggi il Corriere Roma che da una parte c’è il presidente dell’Ama, forte di un contratto valido fino a fine consiliatura; dall’altra il Campidoglio che non avrebbe individuato una giusta causa da far valere nell’eventuale licenziamento e che, quindi, in caso di benservito teme l’eventuale indagine per danno erariale. L’addio, così, potrebbe uscire da un accordo. Ma quell’accordo va trovato.

Leggi sull’argomento: Come il M5S Roma si scanna su Montanari e Raggi

La verità sulla raccolta dei rifiuti a Roma la dice Paola Muraro

Ieri era circolata l’ipotesi di un ritorno di Paola Muraro all’assessorato ma l’intervista rilasciata dall’esperta di rifiuti a Repubblica Roma fa escludere che Muraro possa tornare in sella:

Rispetto a tre anni fa, come vede la situazione rifiuti di Roma?

«È molto peggiorata. L’azienda va riorganizzata, bisogna coinvolgere di più i dipendenti. Le gare vanno tutte deserte perché non si fanno in sintonia con il mercato che adesso è drogato proprio per la mancanza di impianti. E gli impianti era necessario pianificarli per tempo. Il fatto è che l’ideologia non porta da nessuna parte».

A cosa si riferisce?

«La giunta Raggi non può fare soltanto proclami dicendo che tende a rifiuti zero, che non vuole le discariche e gli impianti e poi si serve delle altre città e regioni che gli impianti ce li hanno perché li hanno pianificati. Così suona come una presa in giro. Roma deve essere autosufficiente».

Questo è quello che sostiene la Regione Lazio con il suo nuovo piano rifiuti.

«Io non credo che la Regione Lazio faccia ostruzionismo. La discarica di servizio ci vuole. È per un periodo transitorio, il tempo necessario a realizzare nuovi impianti, almeno tre anni».

Ma i 5Stelle in consiglio comunale hanno urlato che non ci sarà mai una nuova Malagrotta.

«Sono dichiarazioni strumentali. Le discariche come Malagrotta non esistono più. Adesso le tecnologie ci aiutano a trattare i rifiuti rendendoli inerti, con impatto quasi zero».