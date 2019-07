Tutte le balle del M5S sui 227 nuovi autobus di ATAC “in arrivo”

Oggi è il 19 luglio, una data storica: cinquant’anni fa l’Apollo 11 entrava nell’orbita lunare, il giorno successivo Neil Armstrong e Buzz Aldrin sarebbero diventati i primi uomini a mettere piede sul nostro satellite. E che cos’è a confronto dello sbarco dell’uomo sulla Luna l’arrivo di 227 nuovi autobus di ATAC a Roma? Un’impresa senza dubbio titanica. Perché siamo quasi a fine mese e gli autobus che secondo l’assessora ai trasporti Linda Meleo sarebbero dovuti arrivare “entro giugno” non si vedono ancora.

Evviva, il Campidoglio ha approvato una nuova delibera per i “nuovi” bus che promette da tre anni

Ma c’è chi festeggia ugualmente, con lo stesso entusiasmo e trepidazione degli uomini che dal controllo missione di Houston seguivano le fasi dell’allunnaggio. Quel qualcuno è il consigliere capitolino Enrico Stefàno che ieri in Aula ha annunciato che «i 227 nuovi bus sono in arrivo». Autobus «fondamentali per il servizio» che rappresentano «un mattoncino alla volta» che l’amministrazione pentastellata sta mettendo per risanare ATAC (ma non era già stata risanata?). La vera domanda è una sola: quando? Durante il suo intervento Stefàno non lo dice.

Ma cos’è successo ieri? Semplicemente il Campidoglio ha approvato la delibera (corretta) già approvata dalla giunta ad inizio luglio. Una delibera quella della giunta che però riguarda 50 autobus. La delibera dà in usufrutto a titolo oneroso a Atac i 227 nuovi bus acquistati dal Comune (quindi coi soldi dei romani) tramite il bando Consip alla cifra di 75 milioni di euro. ATAC pagherà al Comune mille euro al mese per 12 anni, che in totale però fa 25 milioni di euro. Il risanamento di ATAC, ammesso e non concesso che sia questo, avverrà facendolo pagare ai cittadini della Capitale.

Paolo Ferrara annuncia: i 227 bus arriveranno entro il 2021 (ed è vero!)

Ma Stefàno non è l’unico consigliere ad essere orgoglioso del fatto che sia stata approvata la delibera per il contratto di usufrutto. Anche Paolo Ferrara – quello che festeggiava lo sbarco dei bus israeliani che sappiamo tutti che fine hanno fatto – è al settimo cielo e parla della rivoluzione in corso in ATAC con una stoccata delle sue agli “assassini politici” dell’azienda del trasporto pubblico romano che “farebbero meglio a tacere”.

Quando però gli chiedono quale sarà la data dell’inaugurazione ufficiale, ovvero quando questi famosi e attesissimi 227 nuovi autobus prenderanno servizio Ferrara risponde 2021, ovvero tra due anni. Ma come è possibile? L’utente pensa di essersi espresso male e riformula la domanda, quale sarà la data della messa su strada dei 227 bus? La risposta del consigliere capitolino è tutta un programma: «oddio 2020/21 ora questo posso dirti».

In fondo meglio così, meglio stare larghi così non si rischia di sbagliare. Perché solo “alcuni” dei 227 nuovi autobus che la giunta va promettendo ormai da un anno arriveranno (forse) entro luglio, molto più probabilmente ad agosto. Gli altri arriveranno alla fantastica cifra di 10 al mese fino al 2021. Esattamente come previsto dal concordato, quindi non sarà colpa dei poteri forti, delle fabbriche che falliscono o della produzione che si sposta all’Estero.

Ma il 20% di corse in meno rispetto al programmato fa parte del risanamento di ATAC?

Questi benedetti “227 nuovi autobus” quindi saranno completamente inutili a migliorare il servizio. Perché non arriveranno tutti contemporaneamente come invece hanno fatto intendere i pentastellati. E anche qualora prendessero servizio tutti assieme oggi non sarebbero sufficienti perché il numero delle nuove vetture è inferiore a quelle per cui ATAC ha previsto la rottamazione o la dismissione perché troppo vecchi e malandati (beninteso, quelli che non prendono fuoco prima).

In attesa della pubblicazione del bilancio ATAC del 2018 i dati parlano chiaro. A “dare i numeri” della non-rinascita della muncipalizzata dei trasporti è Andrea Giuricin che su Facebook spiega che in questi ultimi giorni – con l’orario estivo in vigore e quindi con meno corse – «l’offerta di bus è al 50% di quanto programmato» nel contratto di servizio. Per quanto riguarda il 2018 ATAC

«è stata inadempiente, offrendo 20% meno del servizio da contratto».

Riassumendo: i nuovi autobus non serviranno a coprire nemmeno il numero di quelli che smetteranno di circolare per sopraggiunti limiti di età. E nonostante le promesse di farli arrivare “entro giugno” si dovrà aspettare agosto per vedere su strada i primi 50 (o 60). Se tutto andrà bene, perché quella approvata ieri non è la prima delibera in merito, solo che quelle precedenti erano sbagliate. In tutto questo grande affare della “rinascita” di ATAC il Comune perderà soldi (i 50 milioni di differenza tra quanto paga e quanto incasserà da ATAC) e non riuscirà a garantire un servizio migliore ai cittadini. Ma tranquilli, vedrete che è tutta colpa del #MalaffareCheRivuoleRoma.

