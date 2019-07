Che ci facevano gli esperti vicini a Scientology al convegno su Bibbiano alla Camera?

Ieri alla Camera dei Deputati si è parlato di Bibbiano. Lo si è fatto durante il “Convegno sui figli sottratti – Angeli e Demoni: “un omicidio non dei corpi ma delle anime” promosso dalla Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione bicamerale infanzia e adolescenza Maria Teresa Bellucci. La leader di FdI Giorgia Meloni, pur non riuscendo ad essere presente all’incontro per impegni istituzionali, ha voluto far pervenire un messaggio di ringraziamento agli «eccellenti e coraggiosi» relatori del convegno.

Il Convegno sui casi “Bibbiano” alla Camera

I relatori sono stati Francesco Morcavallo (già giudice del Tribunale dei Minori di Bologna), Giovanni Donzelli (deputato, Fratelli d’Italia), Francesco Miraglia (esperto di Diritto di Famiglia e Diritto Minorile), Alessandro Meluzzi (psicoterapeuta specializzato in psichiatria da tempo vicino a FdI) e Vincenza Palmieri (psicologa, psicoterapeuta e presidente dell’Istituto nazionale di Pedagogia Familiare-INPEF). A moderare l’incontro il direttore di Imola Oggi (un sito spesso accusato di diffondere bufale e fake news) Armando Manocchia. Non si è parlato unicamente dei presunti abusi commessi a Bibbiano, si è allargato lo sguardo anche ad altri casi “simili” per spiegare l’esistenza di un sistema che sta portando un attacco alla famiglia tradizionale e ai diritti dei bambini. Secondo Meluzzi ci sarebbe “un progetto mondiale” per distruggere la famiglia.

Come fanno notare oggi sul Fatto Quotidiano Sarah Buono e Maria Cristina Fraddosio nel panel dei relatori compaiono i nomi di esperti vicini al CCDU, il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani. Formalmente è una semplice Onlus ma in realtà è la versione italiana della Citizens Commission on Human Rights (CCHR), un’associazione che è emanazione di Scientology, la setta fondata da Ron Hubbard nota per alcuni casi di abuso sugli adepti. Che quelli della CCDU siano di Scientology è pacifico, lo ha ammesso anni fa anche il vicepresidente della Onlus durante uno dei convegni contro il sistema degli affidi.

Da sempre la Chiesa di Scientology si batte contro quella che chiama la filiera diagnostica psichiatrica e proprio il CCDU organizza in Italia esibizioni itineranti, mostre interattive nelle quali ha la pretesa di rivelare gli “abusi e i crimini” del sistema psichiatrico. Scientology ritiene ad esempio che la psichiatria sia “un’industria di morte” legata anche a crimini come l’ascesa del Nazismo in Germania negli anni Trenta.

I legami tra il CCDU e alcuni dei relatori del Convegno di FdI alla Camera

In particolare la relatrice che ha maggiori legami con il CCDU è la professoressa Vincenza Palmieri, da tempo impegnata in una battaglia contro la filiera diagnostica e psichiatrica. La dottoressa Palmieri, Presidente di INPEF, ha partecipato a numerosi eventi organizzati dalla Onlus che si definisce si definisce «organizzazione indipendente collegata ideologicamente» al CCHR (Citizen Commission on Human Rights) come ad esempio la marcia di Firenze contro gli abusi psichiatrici del luglio 2017, oppure l’inaugurazione di una mostra organizzata dal CCHR a Roma nell’aprile del 2018 su “Controllo sociale e psichiatria”.

Non è chiaro se la Palmieri appartenga a Scientology o se semplicemente il suo lavoro coincida con quello del CCDU, quello che è evidente, anche scorrendo i post sulla pagina Facebook dell’INPEF l’esistenza di solidi legami con il CCDU, soprattutto quando si tratta di denunciare “i trattamenti da Gestapo” del sistema degli affidi dei minori.

Un altro relatore del convegno di ieri che spesso è presente ai convegni e agli eventi organizzati dal CCDU è l’avvocato Francesco Miraglia, esperto di diritto minorile nell’elenco degli avvocati consigliatiil cui nome è dalla Onlus di Scientology. Che precisa che «i professionisti qui elencati non sono staff del CCDU, non sono al servizio del CCDU e non sono pagati dal CCDU». Il filo rosso che avvicina Miraglia alla CCDU è senza dubbio la sua attività di legale in difesa delle famiglie che denunciano la presunta sottrazione dei minori da parte dei servizi sociali. Miraglia è anche l’avvocato che si occupa del caso Angeli e Demoni che nasce da denunce che ha presentato lui stesso.

Al di là dei singoli esperti quello che è certo è che spesso la Onlus degli scientologisti utilizza i casi di bambini “rubati” per promuovere la sua lotta contro “la psichiatria” in nome dei “diritti umani” e soprattutto per attaccare e screditare psicologi e assistenti sociali. Con che finalità il CCDU si getti a capofitto su ogni caso di bambini dati in affidamento, limitandosi ad appoggiare la versione dei genitori, non è chiaro. Ad esempio il famoso video “sulle violenze di Bibbiano” (in realtà il caso era un altro) che girava nei giorni scorsi era stato pubblicato proprio dal CCDU. Il dubbio è che sia strumentale alla diffusione dell’ideologia della Chiesa di Scientology, che però curiosamente non appare mai “alla luce del sole” in eventi di questo tipo.

