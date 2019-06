Come Matteo Salvini usa i suoi figli per fare propaganda

Matteo Salvini, un uomo, un ministro e un papà. Padre di sessanta milioni di italiani, figli della Ruspa che il Capitano e Leader dell’Europa dei Popoli, non eletto dai popoli europei, ha giurato di proteggere da tutti i nemici esterni (migranti invasori e Commissone europea) e interni (buonisti, comunisti e sinistri vari). Ma Salvini è anche un vero papà, padre di due figli. E anche loro a quanto pare devono fare la propria parte per la campagna elettorale permanente del vicepremier.

La nuova svolta della propaganda leghista: i figli di Salvini

Accantonati per il momento gli scatti di panini, fritture e spaghettate ultimamente Salvini si è dedicato alla famiglia, la sua. O meglio: i figli di Salvini hanno iniziato a comparire in misura sempre maggiore nei post su Faceboook, Twitter e Instagram. Che sia un’altra mossa geniale dello stratega della comunicazione del segretario della Lega? Chi può dirlo. Impossibile non notare come alla riduzione dei post sui carboidrati complessi ingurgitati dal ministro faccia da contraltare un aumento dei post dedicati ai figli (e parallelamente quelli dedicati a cani abbandonati e maltrattati).

La figlia di Salvini era già comparsa – sempre di spalle – nei post del vicepremier. Ma nelle ultime settimane i post con i figli come “protagonisti” sono aumentati in maniera esponenziale, con qualche novità. Ad esempio il 25 maggio, il giorno prima delle europee, Salvini pubblica una foto del saggio di danza della sua principessa. Il giorno successivo una foto di Salvini con la figlia Mirta (questa volta fotografata di fronte) e la loro amica mucca.

Da quel momento i figli di Salvini hanno cominciato ad entrare sempre di più nel mondo social del ministro. Un mondo fatto di insulti a ladri, immigrati, gogna nei confronti di ragazzine (magari coetanee del figlio più grande del Capitano). A queste ultime Salvini non riserva nemmeno la cortesia di una foto di spalle o censurata, anzi proprio come fa un suo parlamentare, le sbatte sulla sua pagina Facebook senza troppi complimenti. Eppure anche quelle ragazze sono italiane e quindi “figlie sue”.

L’ex “comunista padano” che sogna una famiglia cristiana

Ad esempio c’è il post del 4 giugno dove Salvini annuncia che la sua bimba ha perso un dentino e che ci sono state “ben sei operazioni contro mafiosi, camorristi, spacciatori di droga e trafficanti di esseri umani in tutta Italia”. Due giorni dopo con un post simile, ma senza la bimba, Salvini annuncerà l’arresto di dieci cittadini cinesi a Prato. Lo farà mentre l’operazione era ancora in corso facendo arrabbiare le forze dell’Ordine e la procura. Ma il motivo era che proprio quel giorno doveva tenere un comizio in città. La ragion di propaganda prima della Ragion di Stato.

Negli ultimi giorni è stato un crescendo morisiano. Evidentemente il nuovo stile funziona e ha buoni riscontri dal punto di vista della diffusione del verbo salviniano. Il tutto inframmezzato da post come quello in cui bacia in fronte i figli degli altri (ma pur sempre figli suoi) manco fosse Papa Francesco. Qualcuno pensi ai bambini, gridano i sovranisti, ed ecco che arriva lui: super Salvini, il super papone.

Segue il post dedicato alla pagella del figlio Federico, che frequenta la seconda liceo e che ha portato a casa “sei 8 e quattro 9, con 10 in condotta”. Per Salvini è l’occasione di festeggiare “alla vecchia maniera” (come facevano i nostri nonni!) con un vaso di caramelle Rossana e uno secchiello di lecca-lecca. E soprattutto è il pretesto per fare un altro post da padre orgoglioso. Roba da Settimo Cielo o da famiglia del Mulino Bianco.

Il venerdì deve essere il giorno “dedicato alla famiglia” nel calendario della propaganda social. Perché una settimana dopo Salvini pubblica una foto dei suoi “due gioielli” (come la madre dei Gracchi) dove i due figli compaiono di spalle mentre si tengono per mano.

Evidentemente quella del 26 maggio, la foto di Mirta sulle spalle del papà e la loro amica mucca era un’eccezione. Quel giorno si votava per il rinnovo dell’Europarlamento era un’occasione speciale.

L’ultimo post è di due giorni fa. Protagonista sempre la figlia piccola: «mettere lo smalto rosa sulle dita della mia principessina, che emozione!», scrive Salvini. Il messaggio è sempre quello: un vicepremier che mentre fa la guerra all’Europa e ai suoi stessi alleati di governo trova sempre un momento per prendersi cura dei suoi piccoli. E così come il Capitano si occupa dei suoi figli naturali sicuramente sarà in grado di fare altrettanto coi suoi figli elettorali, ovvero tutti noi. Perché come un vero leader democristiano Salvini è tutto casa, rosario (e ufficio, quando ci va). Che la Lega voglia diventare la nuova Democrazia Cristiana?

Leggi sull’argomento: Come Laura Castelli e i grillini stanno per diventare Sì TAV