L’accordo per il programma di governo tra MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico è stato chiuso ieri sera e sintetizzato in un documento da consegnare al presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte. Marco Rogari e Gianni Trovati oggi sul Sole 24 Ore ne anticipano i contenuti, precisando che non si tratta di un contratto visto che l’esperienza del governo gialloverde ha portato sfortuna.

Il programma del governo M5S-PD

Si tratta di un testo di due pagine piuttosto generico, come non poteva essere altrimenti, e che si fonda sulla richiesta, uguale a quella del governo Lega-M5S, di chiedere più deficit all’Europa. Che però, come sappiamo, non è che abbia davvero l’intenzione di aprire i cordoni della borsa come se fosse Natale, al netto della Cospirazione Ursula che il Cazzaro Verde ha inventato e porta in giro da qualche giorno per spiegare la più fragorosa sua sconfitta politica.

L’obiettivo della «coesione sociale» per motivare la richiesta di flessibilità è perfettamente in linea con gli argomenti usati dall’ultima manovra per finanziare in deficit reddito di cittadinanza e quota 100. E l’effetto trascinamento della correzione di luglio, portando 8 miliardi in dote al prossimo anno, addolcisce la salita verso la legge di bilancio 2020. Che tra stop all’Iva e spese indifferibili partirebbe da una base da 25-26 miliardi, e non avrebbe più il compito di cercarne altri 10-15 per la Flat Tax. Con un deficit tendenziale che si aggirerà intorno all’1,6%, e forse anche meno se i minirendimenti dei Btp si consolidano, si viaggia già 10 miliardi sotto il 2,1% indicato per il 2020 dal Def.

Il piano, spiega il Sole, si basa sugli investimenti pubblici e sul taglio al cuneo fiscale. Investimenti verdi, da tradurre in piani contro il dissesto idrogeologico, aiuti alla riconversione delle imprese e investimenti per le città.

Il nodo del salario minimo

C’è poi il nodo del salario minimo da sciogliere. Qui ci sono due proposte: la prima è quella del M5S, la seconda è quella del PD che è stata scritta a suo tempo con i sindacati. Con in più anche l’equo compenso per i giovani professionisti. Sarà difficile, al di là delle dichiarazioni d’intenti, trovare un accordo che piaccia a entrambi e che non spiaccia alle imprese. Il MoVimento 5 Stelle poi tiene il punto del taglio dei parlamentari e il PD, come previsto, lo associa a questo punto a una riforma della legge elettorale in senso proporzionale che ad occhio non dovrebbe spiacere ai grillini, che spingevano per un sistema alla tedesca fino a qualche tempo fa. Non piacerà a Salvini, ma questo potrebbe costituire un incentivo a votarla.

Bisogna anche lavorare sui decreti sicurezza bis di Salvini per cancellarli ma mettendo in agenda una nuova legge sull’immigrazione in chiave anti-clandestinità, da affiancare con la battaglia in Europa per ripensare i meccanismi del trattato di Dublino. Gli ultimi punti dell’accordo di governo M5S-PD sono l’acqua pubblica, il conflitto d’interessi e le concessioni autostradali, che dovrebbero essere riviste per garantire più investimenti e tutelare il bene pubblico delle infrastrutture.

