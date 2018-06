Emanuele Dessì: l’affitto aumentato per la sua casa popolare

Da 7 a 699 euro: l’affitto della casa popolare dove vive l’attuale senatore del MoVimento 5 Stelle Emanuele Dessì è stato aumentato. Lo ha annunciato ieri lui stesso durante un servizio di Piazzapulita in cui ha ringraziato scherzosamente l’inviato di Piazzapulita Salvatore Gulisano che all’epoca aveva portato in tv la vicenda del suo alloggio. Dell’affitto a 700 euro si sapeva già, mentre nulla si è più saputo del famoso documento che Dessì, secondo gli annunci di Luigi Di Maio, aveva firmato per rinunciare alla candidatura in Senato salvo poi rimangiarsi tutto (Di Maio, non Dessì) dopo le elezioni.

Il ritiro “volontario” e “preventivo” di Emanuele Dessì si rivelò quindi una bufala, come del resto lo erano le accuse sull’irregolarità nell’assegnazione della casa popolare: il comune di Nettuno confermò che era tutto in regola e Dessì pagava il giusto. Meraviglioso invece fu il momento della campagna elettorale in cui Dessì sostenne di aver sì firmato un documento sulle sue dimissioni ma anche di non aver capito cosa stesse firmando.