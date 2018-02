Emanuele Dessì: «La rinuncia alla candidatura? Ho firmato ma non ho capito»

La saga di Emanuele Dessì continua, stavolta senza Renzi o Di Maio ma grazie allo stesso candidato rinunciatario. Lorenzo De Cicco infatti lo intervista sul Messaggero per chiedergli che significato abbia la rinuncia alla candidatura che ha firmato (spoiler: nessuno) e lui risponde che ha firmato ma non ha capito quello che ha firmato:

Signor Dessì, può farci capire esattamente cosa le ha fatto firmare Luigi Di Maio per «rinunciare alla candidatura e in ogni caso all’elezione alla carica di senatore», come ha scritto sulla sua pagina Facebook il leader M5S?

«Non posso farlo capire, perché non l’ho capito neanche io».

Quindi, Dessì, lei tecnicamente non ha capito come funziona il «passo indietro» che si è impegnato a fare?

«Non lo so, non ho conoscenze giuridiche in tal senso. Ho firmato e concordato con Luigi un documento, ma non so come funziona».

Cosa c’è scritto in questo documento?

«Non lo so dire, l’ho firmato per il Movimento e basta, per me non c’èproblema».