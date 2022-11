È allora che si ricorda di quella sua vecchia passione per Spiderman. Si compra un costume, lo indossa, si sente più forte. E decide di portare un po’ di quella forza a chi tutta quella che ha la usa per combattere, spremuta via da un male che non ti concede altro. Mattia-Spiderman non si limita ad entrare negli ospedali e star loro vicino. Dal 2018 porta in quei bambini la capacità di immaginare che non finisca tutto lì, che tutto sia possibile se è possibile che Spiderman in persona venga a trovarti in un letto d’ospedale, tra terapie e farmaci. A volte non basta, ma resta, nulla si cancella.