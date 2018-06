Dopo il sondaggio SWG per il Tg La7, anche IPSOS di Nando Pagnoncelli certifica il sorpasso della Lega sul MoVimento 5 Stelle. Sul Corriere della Sera oggi arrivano i risultati di un sondaggio con un campione di mille persone che certifica la crescita del Carroccio e il calo dei grillini, sotto il 30% mentre la Lega arriva sopra di un decimo di punto percentuale: solo il 28 marzo scorso il M5S era al 33,9% e la Lega al 19,2%.

Il sorpasso della Lega sul M5S

In tre mesi quindi la Lega di Salvini cresce così tanto (nei sondaggi) da arrivare a sorpassare l’alleato di governo, in declino praticamente dall’inizio delle trattative per il varo del governo Conte e del contratto che le due forze politiche hanno firmato. Secondo Enzo Risso di SWG il sorpasso dipende da due fattori: l’atteggiamento di Salvini nella vicenda dei porti e dei migranti, che ha portato maggiore popolarità alla Lega in quanto condiviso dalla stragrande maggioranza degli italiani, che pure non apprezzano Salvini ministro, e l’inchiesta sullo Stadio della Roma a Tor di Valle, che ha decretato l’ennesima perdita di voti per i grillini come più in generale lo è tutto il caso Roma, dove rifiuti e trasporti non sono migliorati durante il governo della Giunta Raggi e già in due municipi il M5S è finito fuori dal ballottaggio per la delusione dei risultati dell’amministrazione.

Ecco allora il sondaggio del TG di La7 prima e la conferma di IPSOS dopo a certificare una tendenza che era già chiara nelle scorse settimane. E di cui i grillini erano consapevoli, visto anche il tentativo di strumentalizzare un sondaggio che diceva tutt’altro pubblicato a Porta a Porta.

Una tendenza confermata anche dall’Istituto Noto, che dà il totale dell’area di governo al 56%, in crescita rispetto alle elezioni politiche, con la Lega che incrementa i suoi voti dell’11% mentre il M5S cala del 5,7%. Anche noi — assicura al Corriere — da circa una settimana lo registriamo. Secondo le nostre stime la Lega è al 29%, il M55 al 27%, Fl al 9% e il Pd al 2096.11 decremento dei Cinque Stelle viene raccolto per una parte dal Pd, mentre il resto si rifu99 99 Il travaso di voti non è stato solo da Forza Italia alla Lega, ma anche da M5S Alessandra Ghisleri Euromedia Research Il decremento M5S è raccolto in parte dal Pd, il resto si rifugia nell’astensione». Poi Noto svela un dettaglio: «La cosa interessante è che la Lega non raccoglie unicamente da Forza Italia ma intercetta una parte di elettorato che lo scorso 4 marzo è rimasto a casa e non si è recato alle urne». Tuttavia, stando a Noto, determinante è stato il fattore S. «Ovvero — sorride — il fattore Salvini. L’aumento della Lega infatti è dovuto principalmente a una comunicazione emotiva. Salvini è in grado di intercettare elettori non politicizzati attratti più che dai contenuti dal modo di comunicare».

Più cauta si mostra l’analisi di Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research. «Lega e MSS sono appaiati attorno al 29%. II travaso di voti non è stato solo da Forza Italia alla Lega, ma anche dal M55 alla Lega». Chi invece non vede il sorpasso è Nicola Piepoli. «Dal mio punto di vista — avverte — il sorpasso stocastico potrebbe verificarsi tra un mese. Ma ricordo che M55 è stato resiliente nei confronti di fattori catastrofici, come l’operato della Raggi e il No alle olimpiade. E allora vuoi che non resista a Salvini? Altroché».

In copertina: vignetta di El GiVa per neXt