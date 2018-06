Sondaggi, Salvini ultimo tra i ministri

Matteo Salvini è il ministro con meno fiducia del governo Conte, che parte con i suoi primi 100 giorni di luna di miele con l’apprezzamento del 51% degli italiani ma qualche perplessità sul leader della Lega, sul suo prescelto per il ministero della famiglia Lorenzo Fontana e sull’altro leader della maggioranza gialloverde, ovvero Luigi Di Maio. Questi i risultati della rilevazione pubblicata oggi da Nicola Piepoli sulla Stampa, che rimarca invece come i ministri con più fiducia sia Sergio Costa, responsabile dell’Ambiente, Giulia Bongiorno, Enzo Moavero Milanesi, Erika Stefani e Barbara Lezzi. Ovvero due tecnici chiamati dal M5S, due esponenti della Lega e soltanto alla fine una politica grillina.

Ovviamente le positività si sono distribuite in funzione della popolazione delle singole aree politiche: da una scarsa positività all’interno del centrosinistra ad una assoluta e quasi plebiscitaria positività per gli aderenti al Movimento 5 Stelle. Ma è significativo anche un altro dato in questi sondaggi: la domanda (e le risposte) sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il cui comportamento durante la lunga crisi finita in questi giorni ha avuto l’approvazione di tre italiani su quattro con una netta prevalenza degli italiani a sinistra e di quelli che hanno votato il M5S. Il presidente della Repubblica, secondo la stragrande maggioranza, si è comportato infatti impeccabilmente nella definitiva nomina di Giuseppe Conte a premier e soprattutto si è dimostrato garante delle regole contenute nella Costituzione. Insomma, l’esatto contrario di quello che pensava chi voleva infilare la patria in una guerra tra istituzioni con la messa in stato d’accusa del presidente della Repubblica.