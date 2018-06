Sondaggio Tg La7, la Lega supera il M5S

La Lega supera il MoVimento 5 Stelle in un sondaggio di SWG per il tg di La7, anticipato su Facebook dal direttore del telegiornale Enrico Mentana. Il partito di Salvini si attesta al 29,2% mentre M5s è al 29%. Rispetto alla rilevazione dello scorso 11 giugno, i 5 stelle perdono il 2,5% mentre la Lega cresce del 2,2%. Il Pd si posiziona al 18,8% in aumento di 4 decimali. Anche Forza Italia sale dello 0,6% e vale il 9,2% mentre FdI risale al 4,1% dal 3,9%. Se la Lega sorpassa il M5S mentre sono in crescita anche gli altri partiti di centrodestra e il Partito Democratico, è evidente che il Carroccio stia drenando voti nel campo degli alleati.

Molte rilevazioni di questo periodo davano il M5S in calo e la Lega in crescita, tanto che forse spinti dalla disperazione o a causa di una svista che dava però l’idea della situazione preoccupante (per loro), alcuni personaggi di primo piano del MoVimento 5 Stelle avevano diffuso un sondaggio (che non avevano compreso) in cui i grillini arrivavano al 43%.

Le stime di un paio di settimane fa pubblicate da IPSOS davano comunque una tendenza precisa di crescita per la Lega e di calo per il M5S, in atto da maggio. Rispondendo alla domanda di un utente, Mentana ha anche fatto notare che la somma delle percentuali dei due partiti è ancora la stessa.