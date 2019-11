Perché Salvini continua a raccontare balle sul MES nelle interviste?

Matteo Salvini continua a raccontare balle sul MES. Lo fa in televisione e lo fai sui giornali. Oggi in un’intervista alla Stampa ha potuto dire, ancora una volta indisturbato, che il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità è un organismo privato. L’ex vicepremier del Governo che ha partecipato alla trattativa per riformare il MES e che sostiene di non aver mai saputo nulla ha dichiarato che «la riforma metterebbe

in mano a un organismo privato la possibilità di decidere a chi dare e a chi togliere i soldi».

Una volta per tutte: il MES non è un organismo privato

A prescindere dal fatto che Salvini sapesse o meno che cosa era la riforma del MES (e lo sapeva) c’è un punto fermo. Il MES non è un organismo privato. Il fatto che Salvini continui a ripeterlo non lo rende una cosa vera. E il fatto che nessuno glielo faccia notare è sintomatico di un problema del giornalismo italiano. Perché il MES funziona così: ogni Stato membro versa del capitale in base ad una quota. L’Italia con il 17% delle quote del Fondo è il terzo paese dopo Germania, che ne detiene il 26%, e Francia che ne detiene il 20%. Queste non sono informazioni segrete o nascoste: sono pubbliche.

Come funziona il MES? Per quanto riguarda gli strumenti di prestito devono essere approvati dal Consiglio dei Governatori (Board of Governors) del MES che è composto dai Ministri delle Finanze dell’Euroozona. Per l’Italia oggi c’è Roberto Gualtieri, quando Salvini era in maggioranza era Giovanni Tria. Il Consiglio dei Governatori è presieduto dal presidente dell’Eurogruppo che al momento è il ministro delle Finanze del Portogallo Mário Centeno. C’è poi il gabinetto esecutivo, la Board of Directors (BoD) che è composto dai 19 direttori indicati dai Governatori (ovvero i ministri delle Finanze). Dire che il MES è un organismo privato è una balla colossale visto che è finanziato con soldi pubblici, governato e gestito da persone indicate dai governi nazionali.

Si potrà dire che la riforma tanto contestata dalla Lega (a proposito, qualcuno ha chiesto ai leghisti quali proposte hanno avanzato?) cambia le carte in tavola. È sufficiente leggere la bozza (articolo 4, articolo 5 e articolo 6) per scoprire che la governance del Meccanismo è affidata sempre alla Board of Governors e alla Board of Directors di cui sopra. Si legge infatti che «each ESM Member shall appoint a Governor and an alternate Governor» che può essere revocato in qualsiasi momento e che «each Governor shall appoint one Director and one alternate Director from among people of high competence in economic and financial matters».

Le fregnacce sulle terribili modifiche della riforma del MES

Davvero difficile sostenere la tesi del complotto all’insaputa del Governo o del Parlamento. Che era stato debitamente informato delle intenzioni del Governo (il Conte 1) il quale auspicava l’introduzione del meccanismo di backstop per la risoluzione delle crisi bancarie (che è cosa diversa dal Fondo Salva Stati che interviene – nomen omen – per aiutare gli Stati). Ma Salvini alla Stampa dice altro. Dice che «Conte dal vecchio governo Lega-Cinque Stelle ha avuto il mandato a non autorizzare nulla di quanto stiamo parlando».

Documento del Servizio studi del Senato . Questa la parte su ristrutturazione del debito. Testo del Trattato e testo Bozza Riforma identici. Davvero, chi critica, non sembra aver letto la riforma pic.twitter.com/LcwzPxcsXc — Veronica De Romanis (@VeroDeRomanis) November 29, 2019

Falso perché ad esempio nella Relazione presentata dall’Allora ministro per gli Affari Europei Paolo Savona (e approvata dalle commissioni di Camera e Senato) si legge che «il governo ha sempre sostenuto la necessità del meccanismo di backstop». «Ci sono documenti e messaggi che confermano quello che dico», continua Salvini. Ma forse ci saranno solo i messaggini che Salvini non pubblica, perché al di là delle dichiarazioni fatte in Aula il Governo (quello di cui faceva parte Salvini) si è mosso in un’altra direzione. E siccome non è la prima volta che la Lega dice una cosa e poi al Governo ne fa un’altra è lecito dubitare della sincerità del Segretario del Carroccio

Ci sono i documenti, come quello del servizio studi del Senato pubblicato dalla professoressa Veronica De Romanis su Twitter che sembrano dimostrare il contrario di quello che dice Salvini. Ovvero che il Parlamento veniva costantemente informato delle modifiche al trattato che istituiva il MES apportate dall’Eurogruppo il 14 giugno 2019. E anche le modifiche, confrontate con la versione originale del MES non sembrano poi cose così eccezionali.

Prendiamo ad esempio il famigerato Articolo 35. C’è chi sostiene che «la cosa più aberrante della riforma del MES, il cosiddetto fondo salva Stati, è l’articolo35 contenuto in questo trattato». Qualche giorno fa l’europarlamentare di Fratelli d’Italia (ex Forza Italia) Elisabetta Gardini ha sostenuto che «i membri del Mes godranno dell’immunità totale» insomma un vero e proprio scudo penale. Ora è interessane osservare lo specchietto riassuntivo che mostra come il testo sia identico a quello ratificato nel 2012 dal nostro Parlamento (anche con i voti dei parlamentari del Popolo delle Libertà).

