Sale lo spread e crolla la Borsa: gli effetti (prevedibili) della fine del governo Draghi

La reazione dei mercati azionari dopo le dimissioni (arrivate ufficialmente questa mattina) di Mario Draghi e la fine della legislatura erano prevedibili. Questa mattina, infatti, Piazza Affari ha aperto le proprie contrattazioni in rosso, con l’asticella che si è partita da un poco rassicurante -2,4%. E le preoccupazioni si spostano anche sullo spread di oggi, che indica la fiducia degli investitori sui titoli di Stato italiani: dopo il netto aumento già segnato nel corso della settimana che ha contraddistinto la crisi di governo, oggi il differenziale tra Btp e Bund tedeschi è balzato a quota 244 punti in apertura (con un rendimento decennale al 3,69%), per poi flettere di pochissimo.

Alfine ci siamo riusciti: l’Italia ufficialmente ha superato la Grecia come Paese meno affidabile nell’Unione Europea calcolato in termini di spread dei BTP decennali verso i Bund tedeschi. pic.twitter.com/ONsZl7idi4 — Daniele Angrisani (@putino) July 21, 2022

Spread oggi in crescita dopo le dimissioni Draghi, crolla Piazza Affari

E la giornata di oggi sarà segnata da tutto ciò. Perché le Borse hanno reagito – come prevedibile – nel peggiore dei modi possibili alla fine di questa esperienza di governo targata Mario Draghi. In particolare, l’attenzione va rivolta allo spread che – da sempre – rappresenta l’indice di salute di un Paese da parte degli investitori stranieri. E il grafico mostrato in alto è inequivocabile: l’Italia, in questo momento, è considerata meno affidabile della Grecia (che è ancora alle prese con i fantasmi di quella gravissima crisi economica iniziata nel lontano 2009).

E poi ci sono i mercati azionari. Il Ftse Mib ha aperto le proprie contrattazioni con un -2,36% e il calo generale di Piazza Affari ha toccato (sempre in apertura) il -2,4%. A pagare il prezzo più caro della crisi di governo, delle dimissioni di Draghi e dell’imminente fine della legislatura sono i titoli bancari: Unicredit -4,67%, Intesa Sanpaolo -4,23%, Bper -3,90% e Banco Bpm -2,65%. E Poste Italiane è il titolo che perde di più (al momento): -4,86%.

