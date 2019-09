Ci sono Maria Elena Boschi e Teresa Bellanova. C’è, a sorpresa, anche Tommaso Cerno che avrà un bel daffare per portare il nuovo partito di Renzi in area No-TAV (no, non ci riuscirà). C’è anche Ivan Scalfarotto, che fino a ieri non sapeva nulla sulla scissione annunciata a Porta a Porta e poi invece ufficializzata tramite intervista a Repubblica da Matteo Renzi, che però su Facebook non ha raccolto grande entusiasmo.

Maria Elena Boschi e i renziani che lasciano il PD

La pattuglia di eletti che seguiranno Renzi fuori dal Partito Democratico conta, secondo il senatore di Scandicci, una trentina di parlamentari. Non tutti del PD, però, visti anche i tentativi di avvicinamento da parte di Forza Italia al governo Conte Bis. Non ci saranno Lorenzo Guerini, neoministro della Difesa, e Luca Lotti. Non ci sarà nemmeno Andrea Marcucci, che resta capogruppo in Senato pur essendo un fedelissimo conclamato. Ci sarà invece Francesco Bonifazi, ex tesoriere del PD e alfiere della protesta per la Toscana senza posti di governo. Giovanna Casadio su Repubblica fa sapere che ci saranno anche Davide Faraone, Eugenio Comincini, Nadia Ginetti, Ernesto Magorno a cui si aggiunge la ex forzista Donatella Conzatti.

Ettore Rosato, che ha in mano il pallottoliere renziano, conta di arrivare entro domani al numero di dieci senatori che dovrebbe servire intanto a creare una “componente” del Misto, cui potrebbe aggiungersi Pier Ferdinando Casini (adesso nel gruppo delle Autonomie). Nencini però fa sapere: «Deciderò con il mio partito, il Psi». In base al regolamento di Palazzo Madama, è proprio Nencini, detentore di un simbolo che ha corso alle Politiche, a poter garantire la creazione di un gruppo parlamentare a sé stante.

E poi, oltre a Maria Elena Boschi, ci saranno Gennaro Migliore (ex Sel), Michele Anzaldi, Roberto Giachetti, Silvia Fregolent, Marco Di Maio, Anna Ascani, Luciano Nobili, Luigi Marattin, Lucia Annibali, Mattia Mor, Nicola Carè, Massimo Ungaro. Renzi manterrà al governo due ministre, Bellanova (che sarà capo della delegazione renziana) e Elena Bonetti e due sottosegretari, Scalfarotto e Ascani.

Renziani che vanno, renziani che restano (nel PD)

Ma l’elenco di chi resta è altrettanto lungo e rischia di diventare un problema per Zingaretti. Perché c’è già chi ipotizza che possano fungere da cavallo di Troia all’interno del Partito Democratico o di seguire una strategia di progressiva contestazione nei confronti del segretario, per poi muoversi a fine legislatura. Rimane nel PD il fedelissimo renziano Dario Parrini, rimane Antonello Giacomelli, rimane Dario Nardella. Se ne va invece Andrea Romano, anche lui scandalizzato per la scarsa Toscana al governo qualche giorno fa.

Intanto il Fatto scrive che in prima fila per il passaggio al nuovo partito (che potrebbe chiamarsi “L’Italia del Sì” o “Movimento Civile” dopo che “Azione Civile” è stato fermato dalla protesta di Ingroia) ci sarebbe addirittura Mara Carfagna, “che però continua a negare” e ha smentito in più occasioni di voler lasciare Berlusconi.

