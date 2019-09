Il dramma della Toscana senza posti di governo

Diceva bene Maurizio Crozza: “La Toscana muore perché ogni giorno qualcuno porta via un sasso. Se ognuno di voi portasse via un sasso, la Toscana si espanderebbe in tutto il mondo e la Toscana non esisterebbe più“. Forse proprio per fermare questa emorragia della Toscana e per consentirle di rimanere unita, nel governo non è stato preso nessun toscano.

Ma questo ha fatto arrabbiare i toscani di un certo livello. Come Francesco Bonifazi, ex tesoriere del Partito Democratico che è convinto che i governi si presentino “ai mercati”.

Dispiace che per vendicarsi della stagione renziana il Pd abbia cancellato tutta la Toscana dai ruoli di governo. Abbiamo vinto ovunque in Toscana, siamo il primo partito: non meritavamo questo trattamento. Buon lavoro al Governo — Francesco Bonifazi (@FrancescoBonif1) September 13, 2019

O come Andrea Romano, nato politico con D’Alema, deputato eletto con Scelta Civica nella scorsa legislatura e poi passato al PD con Renzi oltre che ex direttore di Democratica, nel frattempo defunto, che giustamente la butta lì sulla preoccupazione che potrebbe ingenerare negli elettori la storia proprio mentre si avvicinano le regionali.

Ottima squadra @pdnetwork al governo! Ma pessima l’assenza di esponenti del Pd #Toscana: incomprensibile per gli elettori che ci hanno premiato alle Europee e Amministrative, incomprensibile per coloro che voteranno alle prossime Regionali in una sfida difficile #occasionepersa — Andrea Romano (@AndreaRomano9) September 13, 2019

Per soprannumero, c’è anche lo sfogo del solito renziano anonimo con l’AdnKronos: “Che una regione come la Toscana non abbia un suo rappresentante al governo, è assurdo. E’ stato fatto per leggerezza, stupidità? O per punire qualcuno ovvero Matteo Renzi? Delle due l’una e non sappiamo quale delle due motivazioni sia peggiore…”. Ora però andrebbe spiegato a questi disinteressatissimi eletti in Toscana che sono rimasti senza poltrona di governo che la componente renziana pare molto ben rappresentata sia nel governo (Bellanova, Bonetti, etc) che nei sottoposti di governo (Ascani, Malpezzi, Morani, Scalfarotto etc). E siccome sappiamo come vanno queste cose e chi sceglie i nomi, come si fa a dire che la componente renziana sia stata oggetto di vendetta? Semmai è stata la sottocomponente toscana della componente renziana ad aver subito la vendetta di chi ha scelto i nomi. Ovvero di Renzi. O no?

