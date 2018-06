Clamorosa Giorgia Meloni sui vaccini!

Qui c’è da convocare prima di subito un vertice dell’Internazionale GGGentista per chiedere conto della pericolosissima virata di Giorgia Meloni. La vicecapa dellagggente non può certo permettersi di andare in giro a parlare fuori dalla linea dei due Capi Supremi dellagggente e poi restarsene lì impunita a pascolare nei prati insediati dalle scie chimiche. La leader di Fratelli d’Italia, infatti, ieri ha cercato inopinatamente di marcare la propria distanza dagli studi scientifici dell’Università della Strada citati da Matteo Salvini per schierarsi dalla parte sbagliata del fronte vaccini con un messaggio addirittura ragionevole e logico che non può certo passare impunito nell’Italia del 2018:

I vaccini sono una delle conquiste più importanti nella storia della medicina e le vaccinazioni obbligatorie sono lo strumento che la comunità scientifica ci consiglia per debellare patologie solo apparentemente sconfitte per sempre. Lanciare messaggi confusi e contraddittori, con il rischio di alimentare paure e notizie false, è un errore che la politica non deve commettere. La salute degli italiani, e in particolare dei nostri figli, non è argomento sul quale dividersi o dare giudizi sommari.

Ora, è chiaro ed evidente a tutti che Giorgia non può andare in giro a citare il piano Kalergi, farsi i selfie con quello che non si prende i richiedenti asilo che così sono costretti a rimanere in Italia, attaccare Soros e poi, tutto d’un tratto, cambiare linea sui vaccini come se niente fosse. L’Internazionale Gggentista non è certo un pranzo di gala ma un club esclusivo dove non tutti possono entrare ma è molto facile uscirne. Per questo o Giorgia entro oggi tira fuori dubbi sull’allunaggio e si fa una foto in piscina con qualche medico radiato oppure il responso sarà chiaro:

