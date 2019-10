“Il ministro Di Maio ha mentito ai lavoratori. La Whirlpool mi ha detto di aver comunicato al Mise le sue intenzioni dagli inizi di aprile, ma Di Maio lo ha annunciato solo il 31 maggio, dopo le elezioni europee”: Marco Bentivogli della FIM CISL ai microfoni di In 1/2 ora in più su Rai3 certifica quello di cui ci si era già accorti sul sito di Napoli che l’azienda americana vuole vendere: l’allora ministro del Lavoro sapeva già delle intenzioni di Whirlpool ma ha tenuto nascosta la notizia.

«Di Maio ha mentito ai lavoratori di Whirlpool»

Whirlpool ha deciso da tempo di vendere la divisione di Napoli a Passive Refrigeration Solutions SA (PRS), società anonima con sede legale in Svizzera, a Lugano, in Ticino, che da sempre fa capo a imprenditori italiani. La vertenza in corso sarà oggetto di incontro tra sindacati, vertici societari e il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi mercoledì prossimo. Ma le parti sembrano lontanissime dalla possibilità di raggiungere un accordo visto che l’attuale ministro che ha ereditato il dossier, Stefano Patuanelli, chiede all’azienda di recedere dalla decisione mentre Whirlpool non pare averne, ad oggi, la minima intenzione.

Quello che invece è chiaro a tutti è che, nonostante chi lo faceva notare venisse insultato, la questione di Whirlpool è stata tenuta nascosta sotto il tappeto per ragioni elettorali.

Oggiil ministro agli Affari europei Enzo Amendola ricorda: “Whirlpool ha preso benefici, ci sono stati anche gli ammortizzatori sociali e ora ha il dovere di rispettare gli impegni”. Forse maggiore serietà nell’affrontare il dossier avrebbe aiutato ad essere più credibili quando si fa la faccia cattiva.

