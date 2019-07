Virginia Raggi va nella sede di Casapound a via Napoleone III

La sindaca Virginia Raggi si è recata presso lo stabile occupato da Casapound in via Napoleone III a Roma, dove alcuni agenti della Digos stanno notificando il provvedimento che impone di eliminare la scritta Casapound dall’edificio. La scritta è incisa all’entrata dello stabile.

Virginia Raggi nella sede di Casapound a via Napoleone III

Il rapporto tra Virginia Raggi e Casapound ha avuto alti e bassi in questi anni. Durante il ballottaggio Simone Di Stefano espresse una moderata simpatia nei suoi confronti contro l’altro candidato, il PD Giachetti. Successivamente la sindaca è stata aspramente contestata dai Fascisti del Terzo Millennio in più occasioni. Lei ha spesso utilizzato lo stabile in via Napoleone III per criticare l’inazione del ministero dell’Interno sullo sgombero e trovando successivamente una sponda con Laura Castelli al ministero dell’Economia per sollecitare lo sgombero.

Secondo quanto si è appreso, nell’atto di notifica che intima a Casapound di rimuovere la scritta viene stabilito un termine temporale e viene sottolineato che la scritta è stata apposta abusivamente sullo stabile. Al momento la sindaca e gli agenti non hanno ancora materialmente notificato il provvedimento al responsabile di Casapound Simone Di Stefano. La prima cittadina si trova all’esterno dello stabile occupato da Casapound di via Napoleone III, all’Esquilino. L’intento propagandistico è evidente visto che non serve la presenza del sindaco per una notifica dei vigili. I risultati li vedremo nel pomeriggio.

La reazione di Casapound

Su Facebook Casapound pubblica la sua prima reazione riguardo la vicenda: “Cosa fa il Sindaco di Roma la mattina? Sarà in ufficio a preoccuparsi di trasporti, immondizia, campi nomadi, immigrazione, sbandati che vivono in strada in pieno centro? No eccola qui, in diretta sotto CasaPound, la sua ossessione”.

