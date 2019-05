Nell’ottica di renovatio che sta portando avanti in Rai il presidente sovranista scelto dalla Lega Marcello Foa con l’aiuto decisivo del MoVimento 5 Stelle riveste un ruolo di primo piano il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. Portato in viale Mazzini da un nome che è sicura garanzia di qualità (Augusto Minzolini), l’ex iscritto al Fronte della Gioventù, da quando è diventato direttore del Tg2, ha collezionato un’importante serie di successi: ha dichiarato guerra alla Francia, se l’è presa con Fazio che non intervistava bene Macron ed è stato diffidato dall’Agcom per plurime e continuate violazioni della par condicio.

La Svezia dichiara guerra al Tg2

Oggi è il momento di superare un altro ostacolo nella resistibile ascesa dei sovranisti a viale Mazzini: l’ambasciata di Svezia in Italia ha inviato al telegiornale e pubblicato sulla sua pagina facebook una richiesta di rettifica piuttosto puntuta dopo un servizio andato in onda il 22 maggio scorso e firmato dall’inviata Manuela Moreno. Cosa racconta il servizio, pubblicato alla vigilia delle Europee affinché fischiassero le orecchie agli elettori prima del voto? In primo luogo che “un paese accogliente ha dovuto fare i conti con un’immigrazione incontrollata” (questa l’avete già sentita, vero?), “un modello che ha fallito ha specchio”, perché “alcune zone sono totalmente fuori controllo”, visto che ci sono “oltre sessanta quartieri come questo, detto Mogadiscio, dove vige la sharia“, c’è “una criminalità in forte crescita e il più alto numero di stupri d’Europa”.

#Svezia, fa molto discutere il fallimento del modello di integrazione. Nel paese scandinavo, noto per la sua accoglienza, sono decine i quartieri fuori controllo pic.twitter.com/mrmm4XsnV3 — Tg2 (@tg2rai) 20 maggio 2019

Il servizio prosegue spiegando che la polizia “non fornisce dettagli e nazionalità di chi commette i crimini”. Segue dichiarazione in voce di David Thurfjell, professore di storia delle religioni alla Sodertorns University, il quale afferma che “al momento non esiste una legge che vieti di essere un foreign fighter” – e vabbeh – “non è illegale in Svezia essere membro di un’organizzazione terroristica” (LOL). Casualmente, quello che dice il servizio del Tg2 ricalca una serie di dichiarazioni di Trump sulla Svezia.

L’Ambasciata di Svezia dichiara guerra al Tg2

Insomma, un’interessante serie di colorite affermazioni che varrebbe la pena di factcheckare. E l’ambasciata di Svezia ieri ha deciso di farlo, segnalando che quella della sharìa è ovviamente una fregnaccia:

Per esempio nel servizio si parla di oltre 60 quartieri “totalmente fuori controllo”, dove la polizia non entra e dove vige la sharia, la legge islamica. Questa descrizione corrisponde a quelle che vengono comunemente definite “no go zones”. Non esistono “no go zones” in Svezia. Come nella maggior parte delle grandi città esistono aree socialmente vulnerabili dove, al contrario di ciò che si afferma nel servizio, è stata rafforzata la presenza della polizia negli ultimi anni. Queste aree sono una priorità assoluta per il governo svedese che ha stanziato considerevoli fondi per sovvenzionare progetti per favorire l’inserimento sociale in queste aree. Per esempio con attività rivolte ai bambini e ai giovani, investimenti nell’istruzione, maggiore sicurezza, aumento dell’occupazione. Desideriamo inoltre precisare che in Svezia viene applicata la legge svedese in tutto il paese e la legge è uguale per tutti. Non esistono aree dove viene applicata la legge della sharia.

E poi ricordando perché il numero di stupri in Svezia è così alto: si tratta di una questione statistica:

La statistica in questo caso dà un immagine errata della situazione. Il malinteso nasce da tre fattori principali. In Svezia ogni atto di violenza sessuale viene registrato come una denuncia a sé stante. Una denuncia può contenere un gran numero di stupri, come per esempio chi denuncia di essere stato violentato più volte dalla stessa persona. Anche in questi casi la polizia deve registrare ogni atto di violenza come un singolo crimine. Un altro fattore che contribuisce al malinteso è la nuova legge sul consenso esplicito, entrata in vigore nel 2018 e che sancisce che il sesso se non è consensuale è illegale, quindi passibile di denuncia. Inoltre la definizione giuridica svedese di cosa è considerato stupro è più ampia che nella maggior parte degli altri paesi e le persone vengono incoraggiate a denunciare le violenze. Per questi motivi la frequenza delle denunce è molto alta e tante persone hanno il coraggio di denunciare le violenze, ritenendo lo stato intenzionato ad aiutarle e in grado di farlo.

Con il record di beccarsi una smentita persino dall’ambasciatore, il Tg2 supera i confini della fregnaccia toccati soltanto all’epoca del pentapartito, quando era appaltato al Partito Socialista. Il bello è che può peggiorare ancora. E molto.

