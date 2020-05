Che non si dica che l’Italia non produce eccellenze da esportazione: l’onorevole Sara Cunial, portata in Parlamento dal MoVimento 5 Stelle al termine di un’epica buffonata in cui alcuni esperti negavano la sua candidatura mentre i grillini la inserivano nelle liste in Veneto, oggi sbarca su Buzzfeed grazie al suo discorso alla Camera su Bill Gates che rappresenta un “best of” del complottismo mondiale.

Eccellenze italiane: Sara Cunial e Bill Gates da arrestare su Buzzfeed

L’articolo firmato da Ryan Broderick esordisce ricordando che Cunial ha accusato Gates di voler produrre un vaccino per COVID-19 allo scopo di schiavizzare la popolazione mondiale per ricordare poi che l’onorevole non è la sola a crederci, visto che la campagna online contro di lui è parte di un incredibile numero di “alternative fatcs” che i complottisti cercando di far girare da anni, dal diabolico 5G ai vaccini che sono il male fino alle fregnacce sulla luce solare che può uccidere il Coronavirus SARS-COV-2. C’è da dire che questi sono in buona compagnia visto che un sondaggio di Yougov dice che il 44% degli elettori repubblicani negli Stati Uniti ritiene che Gates voglia utilizzare la vaccinazione per impiantare microchip nelle persone per monitorare i loro movimenti. Le campagne paranoiche contro l’ex CEO di Microsoft vanno avanti da mesi tra i gruppi di Facebook e i commenti di Youtube e sono riusciti a trasformarlo nel nuovo spauracchio della politica mondiale, facendo passare di moda persino “mostri dichiarati” come George Soros.

Una delle teorie del complotto più popolari contro Gates, ricorda Buzzfeed comincia a girare grazie a un tabloid del Ghana che ha pubblicato le accuse di un ex membro di un’istituzione sanitaria del paese, secondo la quale la Fondazione di Gates aveva testato un contraccettivo sugli abitanti dei villagi vicino a Navrongo per un non meglio precisato esperimento sulla popolazione. Mame-Yaa Bosumtwi, la donna che accusava Gates, era stata licenziata dopo uno scontro con un professore della Columbia University e una causa per danni che era stata respinta da un tribunale. Dopo tutto questo Bosumtwi aveva cominciato ad accusare il professor Phillips di aver utilizzato alcune donne come cavie umane per il test del suo farmaco e che i pazienti erano stati maltrattati e acluni erano morti. L’articolo suscitò una reazione violenta con manifestazioni di piazza nel paese nonostante persino le donne del villaggio avessero smentito la vicenda. Quelle accuse vennero riprese da un gruppo di attivisti per i diritti delle donne negli USA in cui militava Kwame Fosu, figlio di diplomatici ghanesi e, soprattutto, padre del figlio di Bosumtwi. Successivamente Fosu pubblicò un altro report in cui raccontava di una cospirazione che coinvolgeva alcune organizzazioni internazionali tra cui la fondazione di Gates ma anche le Nazioni Unite e Pfizer per testare il famoso contraccettivo. Il rapporto cominciò a circolare nei gruppi di estrema destra in USA ma anche in Africa dove in due paesi, Kenya e Zimbabwe, accusarono successivamente Gates e gli altri di aver cospirato.

Le teorie della cospirazione su Bill Gates, la pandemia e i vaccini

Tutte le teorie della cospirazione su Bill Gates hanno come motivo centrale l’idea che l’ex Microsoft stia usando la sua ricchezza per controllare il pianeta, in accordo di volta in volta con Illuminati, massoni e altri non meglio precisati. Tutto gira intorno alla Bill & Melinda Gates Foundation, lanciata nel 2000 e accusata a vario tittolo di voler spopolare il pianeta (!) per gli studi sulla sovrappopolazione del biologo Paul R. Ehrilich, famoso per il libro The Population Bomb che risale al 1968. Per Gates Ehrlich è la Cassandra più importante del mondo, anche se ha detto che aveva torto in molti punti della sua analisi. Nel 2016 il sito di fregnacce populiste Infowars, edito da Alex Jones, lo aveva accusato di diffondere il virus Zika, nel 2018 che c’era lui dietro i focolai di Ebola e che stava pianificando una pandemia globale attraverso i vaccini. Accuse riprese da altri siti e che poi sono approdate su Facebook e Youtube. La pandemia da COVID-19 ha accelerato la diffusione delle bufale, grazie alla comunità di QAnon che quando il Coronavirus era ancora localizzato soltanto a Wuhan già accusava Gates di aver pianificato l’epidemia. La comunità QANON crede che Donald Trump stia conducendo una guerra segreta contro il Deep State fatta di messaggi subliminali e che vede come suoi avversari Gates ma anche Soros, i quali farebbero parte di una società segreta globale di satanisti che controllano il mondo.

Mentre la pandemia e il lockdown facevano vittime nei corpi e nelle menti su Fox News è stato detto che nessuno avrebbe mai preso un vaccino per COVID-19 da Gates perché aveva usato gli africani come cavie. Una petizione che chiedeva il suo arresto ha ricevuto 572mila firme mentre un video su Youtube che metteva assieme al CEO di Microsoft anche Anthony Gauci, Bill Clinton e – chissà perché – anche l’OMS ha ricevuto sei milioni di visualizzazioni e mezzo milioni di condivisioni prima di essere cancellato. A Melbourne un centinaio di persone ha manifestato davanti al parlamento per chiedere l’arresto di Gates e manifestazioni anti-Gates sono state documentate in UK così come in Germania o in India, dove ha avuto grande seguito l’atto di accusa per genocidio e falsa pandemia creato dai cittadini sovrani USA.

Il senso di Sara Cunial per Bill Gates

Ecco perché, spiega Buzzfeed, non è stato casuale che Sara Cunial abbia chiesto l’arresto di Bill Gates per crimini contro l’umanità. Quello che ha fatto la deputata che riceve uno stipendio pubblico per sparare frescacce è stato semplicemente rimescolare e rimestare le accuse di questi anni. La sua pagina Facebook è piena di disinformazione anti-vax e anti-5G ma la veneta è anche sostenitrice della teoria dei microchip ID2020, ovvero del fatto che la ID2020 Alliance, organizzazione non governativa che sostiene gli ID digitali, stia lavorando con Gates per costruire uno stato di polizia attraverso dispositivi di geolocalizzazione che sarebbero inseriti nel vaccino contro COVID-19

Il discorso di Cunial ha spopolato sui media russi come RT ed è piaciuto tantissimo all’estrema destra americana. Buzzfeed dice di aver segnalato a Youtube due versioni del discorso della parlamentare che sono state rimosse.