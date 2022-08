Aeroporto: come trovare parcheggio online con MyParking

Milioni di italiani utilizzano l’aereo per raggiungere la destinazione delle vacanze, oppure per un viaggio di lavoro o un soggiorno di studio. Non tutti gli aeroporti italiani, però, sono ben collegati con le città vicine, inoltre anche dove sono disponibili autobus, metro e treni locali spesso l’opzione più pratica rimane l’auto. Tuttavia, una volta giunti nei pressi dell’hub è necessario mettersi alla ricerca del parcheggio, un’operazione che può richiedere molto tempo, con il rischio di incrementare il livello di stress prima della partenza. Oggigiorno, per individuare la soluzione più indicata per le proprie necessità in modo semplice e veloce è possibile affidarsi a MyParking , una piattaforma specializzata che permette di mettere a confronto le migliori proposte per rapporto qualità-prezzo ed effettuare la prenotazione del parcheggio prescelto direttamente online.

Come scegliere il parcheggio giusto su MyParking.it per recarsi in aeroporto

Con MyParking.it per trovare tutti i parcheggi disponibili e individuare il più adatto è sufficiente utilizzare il sistema di ricerca, inserendo l’aeroporto in cui è necessario recarsi, la data di ingresso, quella di uscita e specificando il tipo di veicolo da parcheggiare. Innanzitutto, bisogna scegliere se lasciare il veicolo in una delle aree di sosta dell’aeroporto, una soluzione molto pratica, che permette di parcheggiare nelle immediate vicinanze del terminal, oppure in una struttura low cost un po’ più distante dallo scalo, raggiungendo poi l’hub con un servizio navetta. A questo punto, è anche possibile visualizzare la posizione esatta del parcheggio sulla mappa, mentre dalla scheda informativa si possono scoprire tutti i servizi offerti e i relativi punteggi lasciati dagli utenti. Tra questi, la possibilità di tenere le chiavi del mezzo, il car valet, la navetta e il lavaggio auto.

Gestire la prenotazione del parcheggio aeroportuale in autonomia con MyParking

In genere, il parcheggio in aeroporto viene prenotato con largo anticipo, il più delle volte subito dopo l’acquisto del biglietto aereo, per essere sicuri di avere un posto garantito per la propria automobile. Tuttavia, a volte in questi casi potrebbe essere necessario tanto effettuare delle modifiche alla prenotazione in seguito all’insorgenza di eventi inattesi, come il cambiamento del modello dell’auto e della targa, quanto annullarla, per esempio a causa di un problema personale che costringa a cancellare il viaggio. Con MyParking è possibile gestire la prenotazione del parcheggio aeroportuale in completa autonomia, per risolvere qualsiasi contrattempo in maniera agevole e senza stress, direttamente online.

Per usufruire di tutti i servizi della piattaforma è sufficiente registrarsi gratuitamente, un’operazione che può essere effettuata anche in un secondo momento dopo la prenotazione del parcheggio, basta utilizzare la stessa email. In questo modo è possibile accedere a un’area riservata per eseguire alcune operazioni come la modifica del veicolo e del nominativo, la richiesta di annullamento o di rinvio del voucher. In particolare, è possibile annullare gratis la prenotazione fino a 24 ore prima, con il rimborso integrale tramite codice credito da usare senza scadenza oppure in denaro al netto dei costi di gestione.

In particolare, il codice credito è davvero facile da utilizzare, infatti su MyParking.it si possono prenotare online parcheggi in tutta Italia, presso aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e parcheggi cittadini nelle principali città italiane.

Inoltre, con la registrazione è possibile beneficiare di offerte esclusive, si possono scaricare le prenotazioni e risparmiare ulteriore tempo. Sul sito è disponibile anche un blog con tante informazioni e guide utili, per scoprire come scegliere il parcheggio aeroportuale migliore e risparmiare.