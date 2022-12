La stampa di etichette online tra innovazione e impronta tradizionale

I servizi online e le possibilità offerte dal digitale hanno rivoluzionato diversi settori, tra cui quello della stampa di etichette, comparto che negli ultimi anni ha conquistato il mercato quasi come un mondo a sé, indipendentemente dagli altri prodotti stampati. Sono diverse, infatti, le aziende specializzate online nella stampa di etichette adesive, con proposte e offerte dedicate al B2B, quindi ad altre imprese che necessitano di etichette personalizzate e professionali.

Dietro la crescita della stampa di etichette online vi sono certamente la comodità del servizio, l’ottimizzazione dei tempi e, spesso, anche dei costi, i maggiori vantaggi per le aziende fidelizzate. Tuttavia, un’offerta online ben strutturata e di valore ha bisogno del supporto di alcuni aspetti tipici del mondo offline, come l’assistenza al cliente e il supporto, la capacità di rispondere a esigenze più particolari del singolo utente attraverso la presenza di personale qualificato. Il dietro le quinte del servizio online, insomma, ha un ruolo determinante per un’azienda che intende differenziarsi in un mercato sempre più concorrenziale.

Ne è dimostrazione il servizio di stampa LabelDoo, un etichettificio che ha trasferito online già da diversi anni l’esperienza e la professionalità acquisite in oltre 50 anni di attività per proporre una stampa di etichette misurata e di altissima qualità.

La stampa delle etichette online

Protagonista quindi di un mercato in forte ascesa, la stampa di etichette online offre un potenziale notevole alle aziende. Le etichette, infatti, fanno parte degli strumenti di marketing attraverso cui la marca ha la possibilità di comunicare subito la propria identità e quella del prodotto, a vantaggio del proprio posizionamento e riconoscimento nel mercato di riferimento.

È un potenziale per qualunque realtà, non soltanto grandi imprese, ma anche piccoli produttori, aziende familiari, società nuove: ognuna, direttamente in rete, ha la possibilità di configurare le etichette secondo i propri canoni, sfruttando l’alto livello di personalizzazione.

La personalizzazione riguarda ogni aspetto dell’etichetta e, proprio in questa fase online, è bene saper fare alcune valutazioni e distinzioni. I siti molto verticali sul tema, come appunto LabelDoo, sono specializzati in determinati prodotti di stampa, per cui riescono a garantire una personalizzazione molto alta dell’etichetta, assicurando una stampa di qualità. Alcuni aspetti, come il controllo sui singoli prodotti stampati durante la produzione, non sono accessori e a pagamento, ma fanno parte del modus operandi dell’azienda che, con una storicità importante nel settore, fa della qualità un valore intrinseco di tutta la filiera.

È così che i punti di forza dell’online collaborano con quelli dell’offline, arrivando a un risultato finale apprezzato non solo per l’estetica, ma anche per la capacità di migliorare l’esperienza di chi ne commissiona la stampa. Alcuni parametri della personalizzazione, infatti, risolvono più di un problema per il cliente; un esempio è quello delle varianti grafiche; proprio LabelDoo ha implementato da tempo questa opzione nel proprio configuratore di etichette con un livello di personalizzazione estremo.

Con le varianti grafiche è possibile richiedere la stampa della stessa etichetta adesiva in più versioni, che si differenziano solo nella grafica; restano uguali quindi carta, nobilitazioni, formato. Dover stampare più etichette di questo tipo è una necessità comune a tantissime aziende che producono più linee di uno stesso prodotto – il più comune dei casi è quello delle marmellate, che differiscono solo per il gusto.

Le varianti grafiche consentono di stabilire quante versioni dell’etichetta stampare e per ognuna di esse ordinare una quantità precisa e personalizzabile. Il tutto in una sola configurazione e con un solo ordine.

La qualità di stampa per le etichette personalizzate online

Quello delle varianti grafiche è un parametro configurabile online, come lo sono il formato, il materiale di stampa, le nobilitazioni, tutti gli elementi che consentono di definire la stampa dell’etichetta nel modo pianificato e in linea con la sua progettazione grafica.

Avere a disposizione un livello molto alto di personalizzazione è essenziale in tal senso, ma ai fini di un risultato professionale contano anche gli aspetti non fruibili direttamente online, come le competenze e l’esperienza di chi offre il servizio, la disponibilità e l’assistenza, tutti quei valori “classici” che restano fondamentali per un servizio eccellente.