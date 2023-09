Le ultime tendenze dei televisori

Il biennio 2023-2024 non vede grandi rivoluzioni, ma non mancano interessanti novità e tendenze

Nel corso degli anni, l’utilizzo delle televisioni si è evoluto grazie alla tecnologia digitale e alla connettività che hanno permesso ai telespettatori di godere di un’esperienza audiovisiva completa e innovativa, che va oltre la tradizionale funzione della visione dei programmi televisivi.

Grazie all’introduzione delle smart TV si è passato allo streaming di contenuti digitali usufruibili grazie alla connessione internet ad alta velocità e alle piattaforme di streaming a pagamento che offrono servizi in grado di attrarre il vasto pubblico televisivo, ma non solo.

Le televisioni moderne permettono anche di collegare le più famose console di gioco e vivere un’esperienza interattiva più piacevole, alcune smart tv permettono di giocare direttamente dall’app scaricata in tv, senza dover perdere tempo a collegare cavi.

Il biennio 2023-2024 non vede grandi rivoluzioni, ma non mancano interessanti novità e tendenze. Inoltre è sempre più semplice trovare dispositivi di ultima generazione a ottimi prezzi sui siti dei grandi negozi di elettronica ma anche nei supermercati, un esempio sono televisori in offerta su carrefour.it.

Smart tv tendenze 2023-2024

In questo nuovo anno debuttano i nuovi display pronti a far vivere un’esperienza visiva completamente innovativa e ancora più piacevole, tra le interessanti novità troviamo infatti il debutto della seconda generazione di display QD-OLED e di pannelli OLED di LG Display.

Durante il CES 2023 è stato possibile assistere a numerose nuove anteprime su tutte le possibili novità che verranno rivelate nei prossimi anni, a partire dalla presentazione delle nuove gamme di televisori e dalla conoscenza delle nuove tendenze.

Il 2022 ha visto l’arrivo sul mercato dei primi televisori con display QD-OLED prodotti da Samsung Display e nel 2023 stiamo assistendo al rilascio di modelli aggiornati e più raffinati con tecnologie in grado di migliorare ulteriormente le prestazioni in termini di immagini e interazioni.

I nuovi pannelli META, QD-OLED, OLED+

I pannelli OLED di LG festeggiano 10 anni e in questi mesi sono stati rilasciati un’ultima generazione di pannelli che vedono il miglioramento della luminosità, una riduzione dei consumi energetici e una migliore brillantezza delle immagini. Questi nuovi pannelli sono diffusi sul mercato con la sigla META (MEta-lit Lens Array) e saranno inizialmente disponibili nelle misure da 55, 65 e 77 pollici.

Assieme alle tecnologie OLED+ e QD-OLED, i nuovi modelli di display permettono di beneficiare di una migliore riproduzione dei contenuti HDR con colori più brillanti anche su schermi superiori ai 70 pollici.

Tecnologia mini LED

Il biennio 2023-2024 vede la diffusione della tecnologia mini LED su più fasce di prezzo e questo permette ai più grandi marchi di settore di continuare la battaglia e vedere chi offre la televisione con maggiore luminosità.

Dal 4K all’8K

La risoluzione 4K (3840×2160 pixel) è ormai lo standard per i televisori di fascia media e alta e alcuni produttori hanno iniziato a introdurre televisori 8K (7680×4320 pixel) per offrire una maggiore nitidezza delle immagini, anche se il contenuto nativo 8K è ancora limitato ma non mancano progetti in merito.

Porta HDMI 2.1

Alcuni televisori hanno iniziato a supportare la connettività HDMI 2.1, che consente di sfruttare funzionalità avanzate ottimizzando la visualizzazione dei giochi e dei contenuti ad alta risoluzione.