Salvini a DiMartedì e i compiti di scuola fatti con la figlia

Matteo Salvini usa i bambini da molto tempo per la sua propaganda politica. Si tratta di un’abitudine antica del Capitano, che ci tiene molto spesso a far sapere che lui è un papà modello, soprattutto quando gli fanno domande a cui non sa cosa rispondere. E ieri a DiMartedì abbiamo assistito ad un’altra scenetta madre sulla questione: “Io parlo da papà che oggi ha fatto i compiti di matematica su questo tavolo in casa con sua figlia”, ha detto il Capitano.

Nell’intervento va segnalato che Salvini ha approfittato della storia dei compiti in classe per ricordare che la Lega ha proposto di usare un canale RAI per trasmettere le lezioni di scuola. Ma lo ha fatto in tv e sui social network, non certo nelle sedi preposte, come ha segnalato Michele Anzaldi di Italia Viva: “Se Salvini è davvero interessato a far sì che sua possibile funzione di aiuto alla didattica della Rai si passi dalle chiacchiere ai fatti, dica ci colleghi leghisti in Commissione Vigilanza Rai di sollevare il caso durante l’ufficio di presidenza della Commissione Vigilanza Rai, convocato per oggi, e rivolgere all’azienda una richiesta, magari all’unanimità, perché ottemperi ai suoi doveri di servizio pubblico”, ha detto il segretario della Commissione Vigilanza Rai. “In queste settimane – spiega – c’hanno provato tutti gli intellettuali. Da tre giorni ci prova anche Salvini ma nemmeno lui, nonostante la governance sia stata nominata quando la Lega era al governo, è riuscito a smuovere la Rai dalla sua inerzia rispetto a un possibile ruolo di supporto didattico da parte del servizio pubblico. Un modo per spuntarla, tuttavia, esiste: fare in modo che l’Ufficio di presidenza della Commissione Vigilanza Rai se ne occupi. E assuma una posizione netta per chiedere all’azienda di impegnarsi sul fronte didattico”. “Finora, nonostante gli appelli giunti da più parti, non solo la Rai fa quasi nulla (non ci sono che poche trasmissioni e sul canale 146!) ma quel poco che fa non lo pubblicizza nemmeno. Oggi però è possbile passare dalle parole ai fatti. Basta che Salvini voglia”, conclude. Intanto riprendiamo una piccola rassegna di come Salvini usa i suoi figli per fare propaganda:



La figlia di Salvini era già comparsa – sempre di spalle – nei post del vicepremier. I post con i figli come “protagonisti” sono aumentati in maniera esponenziale, con qualche novità. Ad esempio il 25 maggio 2019, il giorno prima delle europee, Salvini pubblica una foto del saggio di danza della sua principessa. Il giorno successivo una foto di Salvini con la figlia Mirta (questa volta fotografata di fronte) e la loro amica mucca.

Da quel momento i figli di Salvini hanno cominciato ad entrare sempre di più nel mondo social del ministro. Un mondo fatto di insulti a ladri, immigrati, gogna nei confronti di ragazzine (magari coetanee del figlio più grande del Capitano). A queste ultime Salvini non riserva nemmeno la cortesia di una foto di spalle o censurata, anzi proprio come fa un suo parlamentare, le sbatte sulla sua pagina Facebook senza troppi complimenti. Eppure anche quelle ragazze sono italiane e quindi “figlie sue”. Ad esempio c’è il post del 4 giugno 2019 dove Salvini annuncia che la sua bimba ha perso un dentino e che ci sono state “ben sei operazioni contro mafiosi, camorristi, spacciatori di droga e trafficanti di esseri umani in tutta Italia”. Due giorni dopo con un post simile, ma senza la bimba, Salvini annuncerà l’arresto di dieci cittadini cinesi a Prato. Lo farà mentre l’operazione era ancora in corso facendo arrabbiare le forze dell’Ordine e la procura. Ma il motivo era che proprio quel giorno doveva tenere un comizio in città. La ragion di propaganda prima della Ragion di Stato.

Il tutto inframmezzato da post come quello in cui bacia in fronte i figli degli altri (ma pur sempre figli suoi) manco fosse Papa Francesco. Qualcuno pensi ai bambini, gridano i sovranisti, ed ecco che arriva lui: super Salvini, il super papone.

Segue il post dedicato alla pagella del figlio Federico, che frequenta la seconda liceo e che ha portato a casa “sei 8 e quattro 9, con 10 in condotta”. Per Salvini è l’occasione di festeggiare “alla vecchia maniera” (come facevano i nostri nonni!) con un vaso di caramelle Rossana e uno secchiello di lecca-lecca. E soprattutto è il pretesto per fare un altro post da padre orgoglioso. Roba da Settimo Cielo o da famiglia del Mulino Bianco.

Il venerdì deve essere il giorno “dedicato alla famiglia” nel calendario della propaganda social. Perché una settimana dopo Salvini pubblica una foto dei suoi “due gioielli” (come la madre dei Gracchi) dove i due figli compaiono di spalle mentre si tengono per mano.

Evidentemente quella del 26 maggio, la foto di Mirta sulle spalle del papà e la loro amica mucca era un’eccezione. Quel giorno si votava per il rinnovo dell’Europarlamento era un’occasione speciale.

L’ultimo post è di due giorni fa. Protagonista sempre la figlia piccola: «mettere lo smalto rosa sulle dita della mia principessina, che emozione!», scrive Salvini.