Cosa riapre dopo il 13 aprile: il piano Conte in due tappe per la Fase 2

Un piano in due tappe per la riapertura a scaglioni nella cosiddetta fase 2 dell’allentamento delle misure che prevede che alcune attività produttive tornino al lavoro dopo Pasqua mentre una rimodulazione delle misure sugli spostamenti e le uscite arriverà dopo il 4 maggio. Questa è l’intenzione del governo Conte che programma la lunga uscita dall’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19.

Scrive oggi Repubblica che la discesa imboccata dalla curva del contagio, sebbene ancora lenta e da consolidare, autorizza Palazzo Chigi a iniziare a progettare il futuro: quella Fase 2 che significa riaccendere i motori del Paese con «gradualità e prudenza».

Che prevede di aspettare fino ai primi di maggio per verificare se la diffusione del virus sta davvero arretrando e nel frattempo predisporre, insieme agli esperti, un piano di progressivo allentamento della stretta, in particolare sull’industria, che si vorrebbe far ripartire tutta entro la fine del mese prossimo. Discorso opposto per la scuola: con ogni probabilità se ne riparlerà a settembre.

Conte ha chiesto al Comitato tecnico scientifico di elaborare un programma riguardante la Fase 2 con l’ausilio anche di esperti di modelli organizzativi del lavoro, sociologi, psicologi, statistici, in modo da poter graduare le riaperture e tornare prima possibile alla normalità.

L’indirizzo rimane sempre quello della massima cautela e del massimo rigore, ma con predisposizione a introdurre allentamenti delle misure restrittive, sulla base di programmi adeguati, in modo da contemperare il bene della salute e gli altri valori costituzionali in gioco: dalla tutela delle libertà personali a quella delle iniziative economiche. Ecco perché il premier nelle prossime ore vedrà i rappresentanti delle imprese e dei sindacati, oltre alle Regioni, per decidere in che modo allargare il novero delle attività consentite.

Il Corriere della Sera spiega che nella «fase 2» dell’emergenza da coronavirus — che potrà cominciare dal 4 maggio — le abitudini quotidiane dovranno cambiare in maniera radicale rispetto al passato. E la condizione per poter ripartire, dunque governo e scienziati sono certi che i cittadini accetteranno le nuove regole, così come hanno fatto per questa lunga quarantena.

Per far tornare in attività imprese, aziende e studi professionali le misure di sicurezza dovranno prevedere il minimo dell’affluenza negli uffici. Ecco perché bisognerà privilegiare lo smart working, mentre per chi va in sede si dovranno prevedere turni alternati divisi per orario o per fasce giornaliere. Il metro di distanza dovrà essere sempre garantito, dunque lo spazio tra le postazioni dovrà essere più ampio. La stessa regola si applicherà ai negozi e a tutti gli altri settori che prevedono la presenza dei clienti.

Vuol dire che per fare acquisti sarà necessario mettersi in coda — come adesso davanti a supermercati e farmacie — ma soprattutto entrare scaglionati. Per andare dal parrucchiere, nei centri estetici e in tutti gli altri luoghi che prevedono un contatto diretto o comunque ravvicinato, sarà invece necessario prendere appuntamento in modo da essere soltanto in due per stanza: lavoratore e cliente.