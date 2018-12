La grande fortuna che abbiamo noi a Roma (e di cui non ci rendiamo conto)

La verità è che noi romani non siamo in grado di apprezzare le grandi fortune che abbiamo. E bene ha fatto il consigliere del MoVimento 5 Stelle e presidente della Commissione Mobilità del Campidoglio Enrico Stefàno a ricordarcelo ieri sera in Aula con un intervento di importanza fondamentale. Il consigliere ci ha infatti spiegato che anche quest’anno il MoVimento 5 Stelle Roma “sta per approvare un bilancio di previsione prima dell’inizio dell’esercizio stesso”. Si tratta di una stelletta che questa amministrazione si può mettere tranquillamente sul petto: le altre città italiane infatti magari hanno trasporti pubblici che funzionano davvero e magari in quelle città ritirano la monnezza dalle strade invece di lasciarla in bella vista in attesa di trovare un posto dove ficcarla, ma di certo non possono vantarsi di questo splendido risultato raggiunto dal M5S.

E non finisce mica qui. Perché il fatto che nell’anno in corso siano state varate dieci variazioni di quel bilancio ci fa comprendere anche l’importanza fondamentale di questo atto: se non fosse stato approvato in tempo, come si sarebbero potute approvare le variazioni? Pensateci, è importante! E non state lì a pensare che sia facile approvare un bilancio, visto che stiamo parlando di un’amministrazione che si è fatta bocciare per sei volte un bando per la rimozione delle auto in sosta vietata ogni volta “dimenticando” di far sapere ai cittadini attraverso le proprie pagine Facebook quanto accaduto, al contrario utilizzate per vantarsi del bando quando veniva lanciato.

Insomma, a Roma abbiamo una grande fortuna che gli altri non hanno: approviamo il bilancio del Comune in tempo. Poi, succede che la città sia una monnezza e per trovare un autobus si debba fare una caccia al tesoro, che le scale mobili delle metro crollino perché manca la manutenzione, che vadano a fuoco i bus per lo stesso motivo, e che siccome il Campidoglio e i municipi non sono in grado di fare le gare velocemente si debba chiamare l’esercito per le buche a Roma. Ma intanto oggi il bilancio NOI l’abbiamo approvato. E voi no, pappappero.