“Non parlo di figli e di minori che vanno tenuti fuori della polemica politica. Mi vergogno per chi coinvolge i bambini nella polemica politica. Vada a riprendere i bambini, lei che è specializzato e le piace tanto. Vada a riprendere i bambini in spiaggia”: Matteo Salvini gliele ha cantate forti e chiare oggi a Valerio Lo Muzio, il giornalista di Repubblica che lo ha messo nei guai filmando il figlio sulla moto d’acqua della polizia.

Quando Salvini usa i bambini per propaganda politica

Ed è inutile sottolineare che Salvini ha tutte le ragioni, oggi: non si dovrebbero usare i figli per propaganda politica. Il problema è che tra maggio e giugno è stato proprio il ministro dell’Interno a pubblicare le foto dei suoi figli su Facebook e Instagram nel periodo in cui cominciavano ad arrivare critiche sui troppi post sul cibo che il Capitano pubblicava.

Per motivi sconosciuti ma probabilmente attinenti alla propaganda politica, il 25 maggio, il giorno prima delle europee, Salvini ha pubblicato una foto del saggio di danza della sua principessa. Il giorno successivo una foto di Salvini con la figlia Mirta (questa volta fotografata di fronte) e la loro amica mucca.

Da quel momento i figli di Salvini hanno cominciato ad entrare sempre di più nel mondo social del ministro. Un mondo fatto di insulti a ladri, immigrati, gogna nei confronti di ragazzine (magari coetanee del figlio più grande del Capitano). A queste ultime Salvini non ha riservato nemmeno la cortesia di una foto di spalle o censurata, anzi proprio come fa un suo parlamentare, le sbatte sulla sua pagina Facebook senza troppi complimenti.

I flglioli invece vengono coinvolti anche in post in cui si parla di lavoro, come questo in cui si segnalavano anche azioni contro mafiosi, etc

Salvini da buon politico non ha disdegnato nemmeno la foto con il bimbo sconosciuto, che da sempre – come sanno bene i papi – fa consenso.

Per non parlare della pagella del figlio Federico, che frequenta la seconda liceo e che ha portato a casa “sei 8 e quattro 9, con 10 in condotta”. Per Salvini è l’occasione di festeggiare “alla vecchia maniera” (come facevano i nostri nonni!) con un vaso di caramelle Rossana e uno secchiello di lecca-lecca.

E infine, ecco la foto dei suoi “due gioielli” (come la madre dei Gracchi) dove i due figli compaiono di spalle mentre si tengono per mano.

Senza contare quella volta che ci teneva a farci sapere che le aveva messo lo smalto:

Insomma, Salvini ha ragione sull’usare i bambini per propaganda politica. Il problema è che ha anche torto.

Leggi anche: Come Matteo Salvini usa i suoi figli per fare propaganda