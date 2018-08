Pinuccia Montanari e il TMB Salario che non puzza…

A Pinuccia Montanari piace stare sulla cresta dell’onda della comunicazione. Come quando disse che non aveva mai visto un topo a Roma, scatenando su di sé l’ilarità dell’intera città normovedente, o come quando, per attirare l’attenzione dei media, parlò di complotto a proposito di Spelacchio per far uscire la Giunta dall’impasse in cui si era infilata. L’assessora all’Ambiente di Roma Capitale però il 16 agosto scorso si è superata su Facebook, quando ha annunciato lo svuotamento del treno pieno di rifiuti che si trovava a Roma Smistamento da mesi e che dopo alcuni articoli di giornale sulla vicenda e dopo l’attacco del presidente del III Municipio Giovanni Caudo la Giunta si è decisa ad ordinare ad AMA di spostare. Nell’occasione l’ineffabile Pinuccia ha scritto su Facebook che il TMB Salario non puzza:

Ci auguriamo che per il futuro un tema così delicato e complesso come la gestione dei rifiuti a Roma possa essere trattato da attori istituzionali, importanti associazioni e mezzi di informazione senza cedere alla tentazione della facile strumentalizzazione politica. Allarmare continuamente i cittadini, come accaduto di recente nei Municipi III e VIII, non aiuta a comprendere i reali motivi delle criticità strutturali che la Capitale sta affrontando con impegno e determinazione dopo decenni di inefficace gestione del ciclo dei rifiuti.