L’omaggio dei tifosi dell’Inter a Diabolik Piscitelli

“Fabrizio con noi” e l’immagine di Diabolik ad occupare tutto il secondo anello verde di San Siro tappezzato con i colori biancocelesti della Lazio: una coreografia ispirata all’ex ultras laziale Fabrizio Piscitelli, ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto scorso. A San Siro è in corso il posticipo di campionato tra l’Inter e il Lecce. I tifosi dell’Inter, storicamente gemellati con quelli della Lazio, hanno dedicato il primo striscione dell’annata sportiva a Piscitelli, che è stato ucciso in un’esecuzione di stampo mafioso con un colpo di pistola alla tempia in pieno giorno.

