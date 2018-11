Mattarella non vuole firmare la Manovra del Popolo?

La Stampa pubblica oggi a firma di Ugo Magri, uno dei quirinalisti più informati, un articolo in cui sostiene che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha intenzione di firmare la Manovra del Popolo a causa dei rilievi di Bruxelles. Secondo il racconto di Magri, Mattarella avrebbe ravvisato problemi di costituzionalità dopo lo scontro con l’Unione Europea:

Un vecchio europeista come Mattarella non può assistere indifferente allo scambio di colpi tra Roma e Bruxelles. Oltretutto la questione lo «interpella», come usa dire, proprio nella sua veste di garante della Costituzione. Non a caso con insistenza le opposizioni, da Ceccanti a Brunetta, segnalano il passaggio stretto che attende il presidente della Repubblica, quando la manovra approvata e magari peggiorata nei saldi dal Parlamento tornerà entro fine anno sul suo tavolo per la promulgazione.

Già, perché una manovra rifiutata dall’Europa e addirittura bollata come «volontaria violazione degli impegni assunti» (cioè lo scenario più temuto tra i consiglieri quirinalizi) molto difficilmente rientrerebbe nei canoni costituzionali. Chiunque si domanderebbe cosa ci sta a fare l’articolo 97; i nostri partner europei si sentirebbero presi in giro, visto che il pareggio di bilancio venne inserito nell’articolo 81 proprio per garantire dopo il 2011: «Mai più noi italiani ci comporteremo da cicale».