Il M5S porta l’omeopatia in Senato (con la partecipazione del viceministro della Salute)

Il convegno è uno dei tanti che vengono organizzati alla Camera o al Senato. Il tema però è di quelli che suscitano subito interesse: l’omeopatia. Per la precisione: il ruolo dell’omeopatia nel servizio sanitario nazionale. L’incontro si terrà lunedì 28 ottobre in una delle sale conferenza del Senato in Piazza Capranica. Un evento che nasce su iniziativa del gruppo al senato del MoVimento 5 Stelle (come si legge qui), in particolare la senatrice Virginia La Mura.

Il M5S e l’omeopatia all’interno del servizio sanitario nazionale

E l’assenso del M5S non potrebbe essere più evidente: nella locandina ufficiale dell’evento “L’omeopatia quale prospettiva di crescita per il SSN – il punto di vista medico e politico” viene utilizzata la grafica tipica del MoVimento e soprattutto c’è il simbolo del partito di Luigi Di Maio. Come è noto un parlamentare del 5 Stelle non ha la disponibilità del simbolo (di proprietà dell’omonima associazione “MoVimento 5 Stelle” con sede in Genova) il cui utilizzo deve essere in qualche modo autorizzato (niente di strano in tutto questo, naturalmente). Il fatto che il simbolo sia presente sulla locandina pubblicata su Facebook dal CICAP autorizza a pensare che in qualche modo il convegno sia stato vagliato da chi ne decide la disponibilità. In caso contrario la senatrice La Mura o chi per lei della segreteria amministrativa (che è presso il Senato) ha organizzato l’evento l’ha fatto senza il consenso del partito. Il che dovrebbe risultare in una smentita da parte del partito che ancora non è arrivata.

Al convegno oltre ai rappresentati di varie associazioni omeopatiche quali APO, OMEOIMPRESE (che raggruppa i produttori di rimedi omeopatici), SIOMI e FIAMO partecipa un pediatra omeopata e il senatore Pierpaolo Sileri, anche lui del M5S, che nella scorsa legislatura era stato tra i firmatari della proposta di legge per superare l’obbligo vaccinale e che oggi è il Vice ministro della Salute. Per amore di precisione va ricordato che nel MoVimento ci furono numerosi mal di pancia nei confronti del DDL 770 tanto caro a free/no/anti/boh-vax. Perché come è noto dire che il M5S è contro i vaccini «è una sciocchezza».

Che ci fa il viceministro della Salute Sileri al convegno sull’omeopatia?

Un po’ sorprende la completa mancanza di un confronto e di un dibattito. In fondo il sottotitolo del convegno è “il punto di vista medico e politico”. Ma è fuorviante: dovrebbe essere “il punto di vista dei medici omeopati” perché altri medici non sono invitati a parlare (ed è noto che i medici omeopati non rappresentano il punto di vista medico tout court). Come è noto l’omeopatia non serve a curare nulla: tant’è che vengono chiamati “rimedi” omeopatici e per legge vengono commercializzati con un’indicazione ben precisa: «deve essere stampigliato in modo visibile che trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientificamente provata della efficacia del medicinale omeopatico o antroposofico». Ed infatti i rimedi omeopatici non sono rimborsabili dal SSN. Cosa che magari sarebbe gradita a chi li vende. Una ricerca australiana del 2015 ha altresì stabilito che «non esistono patologie per cui ci sono evidenze scientifiche dell’efficacia dell’omeopatia». Ciononostante esiste in Italia un ospedale (quello di Pitigliano, pubblico) dove c’è un reparto di “medicina complementare” dove si applicano anche i principi dell’omeopatia. Per alcuni è uno spreco di fondi pubblici. Per altri, come il governo presieduto da Matteo Renzi, invece sembra essere un’opportunità da sostenere. Questo per dire che il sostegno all’omeopatia è più che bipartisan.

Nel dibattito è intervenuto anche il dottor Guido Silvestri, immunologo e docente universitario, che ha ricordato proprio come proprio in questi giorni si stia celebrando il processo all’omeopata Mecozzi, coinvolto nella vicenda che nel 2017 ha portato alla morte di un bambino di 7 anni affetto da otite “curata” esclusivamente con rimedi omeopatici. Secondo Silvestri «se vogliamo farci ridere dagli scienziati di tutto il mondo, la strada è quella giusta».

Nel dibattito che è nato in seguito al post del dottor Silvestri è intervenuta anche la senatrice Elena Fattori che ha suggerito di chiedere conto al “ministro competente” (il ministro Roberto Speranza). Ma forse la senatrice non si è accorta che il “viceministro competente” Sileri, suo collega al Senato e compagno di partito parteciperà all’incontro.

Qualcuno ci prova a dire che si tratta dell’iniziativa di una “sola senatrice” e che quindi il MoVimento 5 Stelle o il gruppo del Senato non c’entrano. Ma in realtà sul sito di APO (l’associazione dei pazienti omeopatici) si legge proprio “su iniziativa del GRUPPO Movimento 5 STELLE – SENATO DELLA REPUBBLICA”. E se fosse l’iniziativa solitaria della senatrice La Mura perché utilizzare il logo del partito?

Il dottor Silvestri infatti spiega che in altri casi «è stato difficile se non impossibile utilizzare il simbolo del M5S» e tira in ballo la senatrice Fattori per un’eventuale conferma (che non è arrivata). Insomma: fermo restando che i parlamentari possono organizzare tutti i convegni che vogliono forse non è il caso che il viceministro della Salute – che qualche settimana fa parlava di progresso scientifico e sostegno ai ricercatori – partecipi ad un convegno del genere. E non è il caso che il partito il cui Garante ha sottoscritto il Patto Trasversale per la Scienza figuri tra i promotori (c’è il simbolo) di un’iniziativa del genere. Beppe Grillo, il capogruppo del M5S al Senato e il ministro Roberto Speranza hanno qualcosa da dire in merito?

