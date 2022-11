Il progetto di Divella per i bambini con ADHD: «Regalare un momento di felicità»

Divella ha lanciato due progetti, entrambi gratuiti, Piccoli pasticceri con Divella e Piccoli pastai con Divella rivolto alle scuole primarie e secondarie, alle ludoteche e alle associazioni pugliesi che si occupano di bambini con ADHD, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività.

Il nuovo progetto di Divella dedicato ai bambini con ADHD: Piccoli pasticceri e Piccoli pastai con Divella

«Le finalità dei due laboratori supervisionati dal nostro Corporate Chef Donato Carra e coordinati dal nostro addetto stampa dott.ssa Annadelia Turi» – dice il dott. Domenico Divella, responsabile progetti per il terzo settore e supervisore Biscottificio e Pasta fresca Divella – «sono in primis regalare un’ora di divertimento ai bambini realizzando un dolce di media difficoltà o le tradizionali orecchiette baresi, stimolarne la manualità, sperimentare il lavoro di squadra aiutandosi tra di loro senza mai entrare in competizione ma soprattutto potenziare i livelli di autostima nei piccoli, grazie alla condivisione e alla degustazione con le famiglie del cibo prodotto durante i due laboratori . Pensavamo di regalare un momento di felicità ai bambini e sarebbe stato già un gran risultato, invece ci siamo accorti di aver rappresentato un importante momento di condivisione e soprattutto di crescita. Stiamo lavorando infatti con i bambini in una fase molto delicata della loro infanzia, abbiamo contribuito all’accrescimento della loro autostima e di questo ne siamo orgogliosi».

«Dulcis in fundo» – continua Domenico Divella – «la collaborazione con un’associazione di Bari che si occupa di bambini con ADHD “Lettere birichine ” della dottoressa Rita Fumai. Scoprire che prepare pasta artigianale o un dolce potesse avere rivolti terapeutici per il benessere psichico dei bambini con ADHD ci ha positivamente stupiti e ci ha aperto un mondo che intendiamo sicuramente coltivare».

Il progetto è stato esteso infatti con successo, anche ad un centro specialistico per l’infanzia e l’adolescenza di Bari che si occupa di bambini con ADHD “Lettere Birichine” della dottoressa Rita Fumai. I bambini hanno partecipato a un laboratorio di cucina per imparare a preparare le tipiche orecchiette simbolo della tradizione pugliese.

«Il progetto Piccoli Pastai con Divella presso il nostro centro specialistico per l’infanzia e l’adolescenza dedicato ai bambini con ADHD è stato un percorso psicoeducativo, un rituale rilassante per i ragazzi», afferma Rita Fumai. «Questo tipo di attività permette loro di dividere il compito in piccoli step che mantengono costante l’attenzione del bambino e prolungano i tempi di concentrazione. Queste attività sono importanti per i bambini con ADHD perché contribuiscono a limitare e prevenire momenti di iperattività e di disattenzione. L’obiettivo quindi è accrescere l’autostima e la motivazione, migliorare la relazione di gruppo e creare un clima di benessere in cui poter contenere i momenti di impulsività e non rispetto delle regole», continua Fumai.

Piccoli Pasticceri e Piccoli Pastai: due laboratori di Divella dedicati ai bambini, gratuiti, semplici, innovativi e dai risvolti educativi ed emozionali importanti. Che dire: quando si fa qualcosa per il benessere dei bambini è sempre cosa ben fatta.