La Rai ha espulso Enrico Montesano da Ballando con le stelle per la maglietta della X Mas

Era nell’aria, ora è ufficiale. Enrico Montesano è stato espulso dal cast di Ballando con le stelle su decisione dei vertici Rai, che hanno definito il comportamento dell’attore “inaccettabile”, scusandosi con i telespettatori. Si chiude nell’unico modo possibile una vicenda dai contorni surreali, come surreale per molti è stata la chiamata stessa di un personaggio che negli ultimi due anni di pandemia si è distinto per svariati e continui atteggiamenti antiscientifici, posizioni no-vax e no-mask.

La Rai ha espulso Enrico Montesano da Ballando con le stelle per la maglietta della X Mas”

“Quanto accaduto ieri sera a ‘Ballando con le stelle’, in onda su Rai1, e’ inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia. Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento. E’ decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera Ballando con le stelle”. E’ quanto si legge in una nota di viale Mazzini, dopo che il video di Montesano durante le prove con la maglietta del corpo militare della Repubblica di Salò aveva fatto il giro dei social.

A nulla sono servite le giustificazioni di Montesano, che si è dissociato da ogni simpatia fascista, ricordando la sua appartenenza al Partito Socialista e poi definendosi su Facebook “un collezionista di maglie: ho quella di Mao, dell’Urss, ma non per questo ne condivido il pensiero”.

Tv: Anpi, ‘esclusione Montesano da Ballando decisione doverosa’

“Apprendiamo dalla stampa che Enrico Montesano è stato escluso dal programma Ballando con le stelle. Una decisione doverosa che ha raccolto l’indignazione di tantissime e tantissimi democratici e antifascisti”. Così l’Anpi su Facebook.