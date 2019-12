Le “scemenze” di Lucia Borgonzoni su Twitter

Il professor Roberto Burioni ieri ha scovato questo tweet sul vecchio account di Lucia Borgonzoni (quello nuovo, Borgonzoni Presidente, è questo) in cui l’attuale candidata governatrice dell’Emilia Romagna consiglia ai medici di prescrivere “gite nei boschi anziché antidepressivi” e le ha ricordato che non è mai il caso di mettersi a discutere di terapie mediche non essendo medici, perché si rischia di “giovare al dottore dicendo scemenze su Twitter”.

Dopo il tweet di Burioni anche altri account hanno sentito l’urgenza di spiegare alla Borgonzoni che non è il caso di fare diagnosi su Internet:

Borgonzoni comunque ha una certa passione per il parlare a vanvera. In questi mesi ha sparato fregnacce sul MES, voleva azzerare l’addizionale IRPEF in Emilia come in Veneto (dove non è azzerata), ha criticato la sanità emiliana per poi essere costretta ad ammettere che funziona bene, ha difeso la “tradizione” del tortellino senza conoscerla. Insomma, è la perfetta candidata della Lega per la Regione Emilia Romagna.

