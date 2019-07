Come i padridioti sfruttano i bambini di Bibbiano per coprire la storia dei fondi russi alla Lega

I bambini! Qualcuno pensi ai bambini! Il popolo dei sovranisti italici tiene alta l’attenzione sull’inchiesta di Bibbiano. Ma lo fa con un obiettivo ben preciso, rispondere agli attacchi di chi in questi giorni critica l’atteggiamento di Salvini riguardo all’inchiesta sul Russiagate leghista e la trattativa condotta da Gianluca Savoini all’hotel Metropol di Mosca. È la rivincita del benaltrismo, di quelli che quando hanno beccato Savoini con le mani nella marmellata hanno subito tirato fuori i finanziamenti di Stalin al PCI (e quelli della massoneria inglese a Garibaldi).

Di Bibbiano non si butta via nulla

Ma l’argomento che va per la maggiore rimane Bibbiano e la vicenda dei presunti abusi sui minori dati in affidamento. Una questione che solo in minima parte è politica, visto che il sindaco Andrea Carletti (del PD) è accusato di abuso d’ufficio per aver violato le norme sull’affidamento dei locali dove si svolgevano le sedute e non di abusi. Eppure da settimane si va avanti con la storia dei “pedofili del PD”, anzi dei “PDofili”. Prima l’inchiesta su quanto sarebbe avvenuto a Bibbiano veniva utilizzata per difendere Salvini durante il caso Sea Watch 3, oggi torna buona come risposta preconfezionata a chi si azzarda a parlare della trattativa sul petrolio russo.

I giornalisti fanno domande a Salvini sui suoi rapporti con Gianluca Savoini? E allora perché non chiedono a Zingaretti, Renzi e Gentiloni di rispondere su Bibbiano? Scaccomatto cari buonisti ecco l’arma-fine-di-mondo che vi ridurrà al silenzio e consentirà a Salvini di scappare anche questa volta.

Perché non sfugge una cosa: quello dei presunti maltrattamenti di Bibbiano non è un caso politico, quello dei presunti finanziamenti russi alla campagna elettorale della Lega invece lo è eccome. Ma che alla gran massa dei sovranisti poco interessino i bambini (di Bibbiano o di altrove) è evidente dal fatto che oggi mentre Salvini manda in diretta lo sgombero dell’ex scuola di Primavalle, sono in molti ad applaudire. Anche se le telecamere inquadrano l’uscita di molti cittadini che spingono passeggini con bambini.

In questo caso per i patridioti la presenza di bambini non è un ostacolo all’odio etnico. Anzi, è un’aggravante a carico degli occupanti, accusati di “usare anche i bimbi per commuovere”. Addirittura c’è qualcuno che chiede di portare via i figli alle famiglie che vengono sgomberate “invece di portare via i bimbi a brave persone”. Perché naturalmente un cittadino straniero non è una brava persona. Perché loro i bambini li usano solo per i loro scopi, mica come i bravi cittadini italiani che da settimane usano i bambini di Bibbiano per non parlare dei migranti salvati dalle Ong o delle trattative per i soldi di Mosca.

La pacata reazione dei sovranisti: “E allora i PDofili?”

Ma torniamo ai nostri valorosi. C’è quella che accusa Gipi di farsi pagare (da chi?) i tweet in cui fa notare la finta partecipazione emotiva alle vicende di Bibbiano. Secondo Pacinotti tutto il bailamme dei patridioti sull’inchiesta di Bibbiano «si candida ad essere l’iniziativa più schifosa dell’estrema destra». Quell’estrema destra che è talmente a corto di argomenti politici da usare come pretesto il coinvolgimento di tre sindaci del PD (oltre a Carletti altri due primi cittadini sono accusati di falso ideologico) per mettere sotto il tappeto altri scandali di maggiore rilevanza politica.

Il che non significa dire che le accuse nei confronti delle persone indagate nell’inchiesta della Procura di Reggio Emilia non siano gravi, o terribili. Significa dire che sono due cose diverse. I giornali si sono ampiamente occupati del caso Bibbiano quando c’erano delle notizie da riportare e da riferire. Ora che sono stati eseguiti gli arresti però non resta che attendere gli sviluppi giudiziari e l’inizio del processo, se ci sarà. Il caso Savoini invece è ancora fresco di cronaca, grazie alla complicità di quel Matteo Salvini che invece di rispondere alle domande continua a parlare d’altro e a sfottere i giornalisti.

Perché è calato il silenzio sul caso di #Bibbiano? Diranno, come al solito, che @mariogiordano5 ha esagerato…#Fuoridalcoro pic.twitter.com/j0NQNELVPr — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) July 11, 2019

Si arriva così a performance teatrali da brividi come quella del giornalista Mario Giordano, che parla addirittura di “ladri di bambini”, di “inferno di Bibbiano” e di “un attacco alla famiglia”. Ma non finisce qui.

La deputata Lia Quartapelle va in via Bellerio a chiedere dei soldi russi? Ecco che arriva quello che cinguetta «BibbianoPD #PeDofili piazzale Loreto vi aspetta». Ed è curioso perché quelli di destra sono famosi per la loro sensibilità su Piazzale Loreto, troppi ricordi.

Maurizio Martina chiede a Salvini di fare un passo indietro in seguito alle vicende russe? Arriva subito il patriota italiano che scrive «Bambini. Pedofili. #BibbianoPD». Non c’è nessuna argomentazione, non c’è nessuna richiesta. Solo l’intento di saturare il discorso pubblico su Savoini con contro-accuse ridicole.

L’isteria collettiva dei patridioti su Bibbiano

Anche se quello che è successo a Mosca fosse vero (ed è vero, visto che una delle persone sedute al tavolo del Metropol lo ha confermato) «sarebbe nulla in confronto a BibbianoPD» perché «per BibbianoPD ci vorrebbe solo la pena di morte in pubblica piazza». Chissà invece che pene sono previste nel personalissimo codice penale dei sovranisti per coloro sorpresi ad accordarsi con una potenza straniera.

Per la vicenda di Bibbiano si è passati rapidamente dall’indignazione all’isteria collettiva, senza trascurare una buona dose di strumentalizzazione politica. E se è accettabile, anzi normale, che una vicenda politica come quella del Metropol venga strumentalizzata dai partiti è vergognoso che ci siano persone (ma anche politici come Di Maio o Giorgia Meloni) pronti a strumentalizzare un caso di presunti abusi su minori. Accusare un intero partito di essere composto da pedofili è qualcosa che non ha alcun senso, non lo avrebbe nemmeno se un esponente del PD fosse realmente indagato per maltrattamenti, figuriamoci dal momento che nessuno del partito è coinvolto.

La vicenda sta diventando così surreale che anche nei commenti ad un articolo che parla del furto di preziosi c’è qualcuno che tira fuori la storia dei bambini rubati. Bibbiano, da drammatico caso di cronaca giudiziaria, è diventato il paradigma del benaltrismo. Qualcuno ruba 49 milioni di euro? Che volete che sia quando ci sono persone che rubano bambini! Un ex portavoce di Salvini tratta per la vendita di petrolio russo per finanziare la campagna elettorale per le europee? Che volete che sia quando in Italia distruggono la famiglia!

Salvini non risponde alle domande dei giornalisti e non vuole andare a riferire in Aula? E allora il PD?? Nell’immaginario collettivo dei patridioti Bibbiano ha ormai sostituito i terremotati di Amatrice, da anni il “ben altro” di cui occuparsi. Al punto che si potrebbe dire: perché invece che occuparsi di un’inchiesta giudiziaria i sovranisti non chiedono al Governo e a Salvini di aiutare i terremotati?

