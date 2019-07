Il meraviglioso video di Salvini che sbrocca su Savoini e i rubli dalla Russia

In questo estratto di video pubblicato da Fanpage possiamo ammirare il ministro dell’Interno Matteo Salvini mentre sbrocca in conferenza stampa al Viminale perché alcuni giornalisti gli fanno domande su domande riguardo Gianluca Savoini e la storia dei rubli dalla Russia. Salvini viene beccato a mentire su Savoini invitato a Villa Madama, perché sostiene che non sia stato invitato da lui quando sappiamo che il suo collaboratore al Viminale D’Amico si è interessato per farlo partecipare alla cena della presidenza del Consiglio per Putin.

Il “Ministro” è nervosetto (vuole fare il simpatico)non ama le domande.

Forse preferisce la “Democrazia” Russa, forse preferisce il controllo dei Media (alla Putin), forse vorrebbe una Magistratura piegata al volere Politico (per colpire gli avversari Politici, vedi Putin) pic.twitter.com/TOFUAGWA6w — Massimo (@Misurelli77) 13 luglio 2019

Poi, sempre più irritato dalle domande, Salvini comincia prima ad aggredire i giornalisti e poi usa un po’ di sarcasmo nei confronti della magistratura italiana, che viene invitata ad indagare e poi dipinta (mentre il ministro sorride) come la più indipendente e sicura del mondo. Oggi Salvini, che ha cominciato a negare persino di conoscere Savoini e ha mentito nell’occasione della cena a Villa Madama, viene sbugiardato anche dai leghisti come Borghezio, che conferma l’amicizia e la vicinanza con Savoini e la sua attività all’interno della Lega.

