Offerte Business Mobile: le soluzioni migliori per la tua azienda

Le offerte business mobile sono specificatamente create per soddisfare le esigenze delle imprese. A differenza di quelle dedicate ai privati, infatti, offrono molteplici vantaggi specificamente pensati per il mondo business, volti a migliorare la comunicazione e la connettività degli utenti. Oltre alle offerte specifiche, come quelle per messaggi e chiamate, includono spesso uno specifico portale per la gestione di numerosi dispositivi diversi. Ciò permette sia di avere un controllo completo sugli eventuali costi accessori, che di garantire pienamente la sicurezza dei dati sensibili dei dipendenti ivi connessi.

Prima di acquistare e sottoscrivere una di queste offerte business mobile, è consigliabile considerare tutte le opzioni disponibili al fine di scegliere quella più consona alle proprie esigenze aziendali. Solo così, infatti, si potranno sfruttare appieno i numerosi vantaggi offerti.

Offerte business mobile: cosa considerare

Per valutare al meglio una delle tante offerte business mobile disponibili sul mercato è fondamentale considerare diversi elementi. Ciò permetterà di selezionare l’opzione che si allinea perfettamente alle esigenze dell’azienda.

In primis, è importante valutare la tipologia di lavoro svolto e, conseguentemente, la natura dell’attività. Ad esempio, per tutti coloro che necessitano di una mobilità all’estero particolarmente elevata, si potrà optare per una soluzione con ampia disponibilità roaming.

Da considerare anche il numero di dipendenti. Alcune offerte sono pensate per grandi numeri di utenti, mentre altre prevedono un numero limitato di dispositivi.

A tal proposito, un altro elemento cruciale sarà dedicato alla copertura e alle esigenze di rete. Al fine di assicurarsi un servizio di straordinaria qualità da parte del provider scelto, è necessario assicurarsi che questo raggiunga l’utente in tutta l’area di attività, permettendo ai dipendenti di rimanere connessi ovunque operino. Per quanto riguarda il piano tariffario, invece, è indispensabile verificare se riesce a soddisfare i requisiti di utilizzo quotidiano. Ad esempio, è utile verificare se le tariffe includono connessione Internet 5G, chiamate e messaggi illimitati.

Infine, oltre a ricercare un servizio avente un ottimo rapporto qualità prezzo, sarà fondamentale trovare un provider che offra un eccellente assistenza clienti. Questo permetterà di risolvere tempestivamente ogni genere di problematica. Valutare attentamente se sia necessaria una assistenza dedicata e, se utile, anche che gli operatori siano a disposizione 24 ore su 24.

Offerte business mobile: tipologie

Le offerte business mobile disponibili sul mercato sono di molteplici tipologie. Sebbene possano variare a seconda dell’operatore, i più diffusi sono ormai i pacchetti che prevedono un mix di chiamate, sms e dati:

Chiamate: le telefonate e possono comprendere sia un dato numero di minuti al mese, che opzioni illimitate.

SMS: i pacchetti comprendono messaggi di testo che possono essere sia illimitati, che a consumo. La loro inclusione nel piano tariffario, naturalmente, dipenderà dalla frequenza d’uso di questo tipo di comunicazione;

Dati: Con l’avvento dei social e delle varie applicazioni di messaggistica è indubbiamente la necessità principale che si ricerca in un piano tariffario. Le tariffe possono essere a gigabyte illimitati, o a consumo. Le due opzioni prevedono un quantitativo che varia da pochi GB a infiniti, rendendole ideali per tutte quelle imprese che fanno largo uso di e-mail e navigazione web.

Altri Servizi: alcuni piani tariffari includono servizi extra come il roaming internazionale, utile per i continui viaggi all’estero, o la gestione dei dispositivi, per monitorare efficacemente le linee mobili aziendali.

Offerte business mobile: tutti i vantaggi

Le offerte business mobile rappresentano una tipologia di abbonamento pensata per imprese e professionisti aventi partita IVA.

Tra i vantaggi principali di tali opzioni vi sono indubbiamente i piani tariffari dedicati che si adattano meglio alle esigenze specifiche delle aziende.

Vi è poi l’eventuale integrazione con altri servizi aziendali, quali i sistemi di controllo dei dispositivi e le piattaforme di gestione per le comunicazioni unificate. Oltre che una maggiore sorveglianza sui costi extra, ciò donerà all’impresa anche una notevole efficienza operativa.

Importante anche la flessibilità che questi piani garantiscono nella gestione delle SIM business. In alcuni casi è possibile sospendere temporaneamente le SIM inutilizzate per riattivarle quando davvero necessario. Una funzione utile in caso di collaboratori occasionali o business stagionali.

Infine, l’assistenza clienti dedicata. A oggi, la maggior parte dei provider di tali offerte business mobile garantisce un livello eccellente di supporto specializzato, con tempi di risposta davvero rapidi e la presenza di operatori 24 ore su 24 per tutto l’anno, assicurando così un sostegno costante e tempestivo alle esigenze aziendali.